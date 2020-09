Inno Milan, Emis Killa insulta Boban: “Faccia di m…a”

Per Boban “Rossoneri”, l’inno del Milan del rapper Emis Killa è una caduta di stile per la società rossonera e questo commento non è andato giù al cantante.

E così, come sempre accade via social, sono partiti gli insulti. Killa risponde ad un suo fan che gli chiedeva cosa pensasse del commento di Boban: “Che me la s…a. Faccia di m…a”, la risposta del rapper, che sosteneva di essere tornato a casa ubriaco.

Il giorno nulla è cambiato. Emis Killa conferma: “ “Ieri sera ero ciucco, quando bevo esagero sempre – ha twittato -. Ciò nonostante riconfermo ogni cosa che ho scritto, buongiorno!”.

“Comunque, qualcosa mi dice che molti cialtroni perderanno un paio di giorni a discutere di sta min…..a, quindi vado in piscina e lascio che si spengano da soli. A presto!”, conclude Killa.