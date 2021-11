Ineleggibilità Damilano, i Radicali presentano azione popolare per farlo decadere da consigliere comunale

Già nella prima seduta del Consiglio Comunale della rinnovata amministrazione torinese era chiaro che non a tutti andasse a genio la presenza tra i banchi della Sala Rossa di Paolo Damilano. Silvio Viale, capogruppo della Lista Civica Lo Russo Sindaco, aveva infatti osservato come l’ex candidato sindaco non avesse lasciato il suo incarico in Film Commision, ipotizzando quindi un conflitto di interesse.

Una posizione che i Radicali dell’Associazione Adelaide Aglietta hanno portato avanti e ora annunciano di aver predisposto un ricorso, assistiti dagli avvocati Roberto Guarino e Alberto Ventrini, per chiedere che Damilano decada dal ruolo di consigliere.