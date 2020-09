Incentivi online: quando iscriversi a un servizio digitale conviene davvero

Grazie alla digitalizzazione di innumerevoli servizi è sempre più comune trovarsi a usufruirne online e non più solamente dal vivo. Oltre alla convenienza per il singolo utente legata al poter usare un servizio tramite i propri dispositivi comodamente da casa propria, però, c’è anche un altro fattore da considerare quando si sceglie di utilizzare una piattaforma online: la concorrenza! Vista la rapida e crescente diffusione di servizi digitali, infatti, le piattaforme studiano numerose offerte e bonus di benvenuto in modo da attrarre il numero più alto possibile di clienti e spingerli a scegliere i propri servizi al posto di quelli dei concorrenti: questa tendenza non può che giovare all’utente, che si trova a poter scegliere il più conveniente e adatto alle sue esigenze.













IMAGE SOURCE: Unsplash.com

I bonus all’iscrizione del mondo dell’intrattenimento: dal mese di prova ai bonus di benvenuto

Quando si parla di intrattenimento, ci si riferisce a un settore molto ampio: in questo campo gli incentivi all’iscrizione più interessanti provengono senza dubbio da due degli ambiti più gettonati per l’utilizzo tramite smartphone, la riproduzione di contenuti audio e il gioco online. Nel primo caso, basti pensare all’esempio della piattaforma di streaming audio Spotify: tra i leader del settore, con oltre sei miliardi di fatturato annuale e quasi 300 milioni di utenti attivi, dei quali ben 138 iscritti al servizio Premium a pagamento, Spotify offre ai nuovi iscritti dei vantaggi notevoli. Non solo possono provare per 30 giorni il servizio Premium ma, se fanno parte di un nucleo familiare residente allo stesso indirizzo, possono usufruire di una tariffa cumulativa scontata per accedere a tutti i servizi della piattaforma. Anche il casinò online Betway Casinò offre ai nuovi utenti diversi vantaggi: chi si iscrive, oltre a poter usufruire di tutto il catalogo di giochi, tra slot machine, blackjack, roulette e altri giochi da tavolo, riceverà anche un bonus di benvenuto fino a 1000 € sui primi tre depositi effettuati. Questo genere di incentivi è pensato per invogliare gli utenti a provare i servizi delle piattaforme, certamente, ma anche per fornire loro dei vantaggi che li spingano a rimanere fidelizzati a quelle che hanno provato e apprezzato.

I negozi con e-commerce online e i codici sconto di benvenuto: i casi di Uniqlo e di Asos

Nel mondo dello shopping online la concorrenza è ancora più forte: sono tantissime le attività che ospitano nei propri siti ufficiali delle sezioni dedicate all’e-commerce, e altrettanto numerosi sono i codici sconto che mettono a disposizione degli utenti iscritti. Ma come fanno ad attirare nuovi clienti con costanza? È molto semplice: nella maggior parte dei casi al potenziale cliente basta fornire il proprio indirizzo email per ottenere un codice sconto di benvenuto, molto spesso comprensivo di spese di spedizione gratuite, per iniziare subito a fare shopping online. Questo metodo è adottato sia da marchi che possiedono negozi fisici, come il giapponese Uniqlo specializzato in abbigliamento casual, piumini in materiale sostenibile e collaborazioni con artisti in voga, che da marchi presenti esclusivamente online, come il multimarca inglese Asos, noto per offrire ai propri utenti abiti e accessori adatti a qualsiasi portafogli. Nel caso del primo e-commerce i nuovi iscritti alla newsletter e al sito ottengono 10 € da spendere sull’intero catalogo del negozio online, nonché la spedizione a domicilio gratuita (chi scarica anche l’app dedicata ottiene inoltre 5 € di sconto), mentre chi si iscrive ad Asos per la prima volta ottiene il 15% di sconto su tutto il catalogo del sito (in questo caso la spedizione è sempre gratuita per gli ordini superiori a 42 €). Anche nel caso delle piattaforme di shopping online, perciò, quando si parla di codici sconto non si tratta di semplici incentivi: sono piccole attenzioni dedicate all’utente che servono non solo ad attrarre nuovi potenziali acquirenti ma anche a fidelizzarli al proprio marchio.

La possibilità di spostare i propri servizi online, in alcuni casi anche in esclusiva, porta con sé numerosi vantaggi, sia per il marchio in esame che per i futuri utenti iscritti: ecco allora che le offerte si fanno davvero convenienti e i bonus per chi si iscrive per la prima volta diventano non solo accattivanti ma anche utili.