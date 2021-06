Il Venerdì dello scrittore: incontro con Sara Anceschi

“Mamma, tu in che pancia sei nata?”, ovvero: Sara Anceschi come è nella vita reale. Immediata, piena di voglia di vivere, di progetti, di futuro. Un viaggio commovente nei pensieri di una mamma in attesa, sospesa tra la sua storia adottiva, i pensieri verso la madre di origine, il dialogo di ogni giorno con la sua mamma e il suo papà.

Sara Anceschi, mamma e insegnante di scuola primaria, è affascinata da sempre dal mondo adottivo. Per un certo periodo della sua vita ha creduto che quel lavoro potesse diventare la sua professione. Invece, la vita l’ha portata altrove, al primo amore, l’insegnamento. Non ha mai abbandonato la passione per il tema adottivo e l’ha portata con sé nel suo lavoro, nelle sue lezioni con i suoi piccoli alunni, considerando la sua storia personale una risorsa. Ritiene sia un’importante lezione di vita per i bambini, perché in futuro possano diventare adulti consapevoli, responsabili, sensibili e attenti nel cogliere le differenze e a valorizzarle.

