Oltre il confine. Voci e volti – La Mom Orchestra in concerto

Torna al Parco delle Vallere venerdì 25 giugno 2021 la MoM Orchestra, con un concerto di suoni, colori e linguaggi da tutto il mondo. Il concerto inaugura Moncalieri Summer Experience, la stagione culturale estiva della Città di Moncalieri, e comincia alle 21.

E’ inoltre la serata di debutto della rassegna itinerante Voci e Volti Oltre il Confine, che toccherà di qui alla chiusura (23 luglio) 6 diverse città.

Nel corso degli anni l’Orchestra ha accolto musicisti di tante nazionalità diverse attraverso le tante differenze culturali facendo della musica popolare un mezzo d’espressione comune. Accanto al fondatore del progetto musicale, Gian Giacomo Parigini, anima e chitarrista dell’orchestra ci saranno quest’anno Valeria Quarta voce e percussioni, Veronica Perego contrabbasso e tromba, Umberto Galante clarinetto e voce, Oreste Forestieri mandole e flauti nativi, Gilson Silveira percussioni. Ospiti in alcune date della rassegna Antonella Rocca voce e pianoforte, Francesco Brancato percussioni, Magatte Dieng percussioni, Norina Liccardo voce e fisarmonica, Valter Carle tromba. Nel repertorio brani che appartengono alla storia della musica popolare proposti al pubblico attraverso i ritmi, le sonorità e le sensibilità di musicisti capaci, con i loro strumenti e le loro voci, di far fare un viaggio agli spettatore intorno al mondo.

“In 7 anni di attività abbiamo avuto la fortuna di suonare ovunque, di portare la ‘nostra’ musica nei teatri – spiega Gian Giacomo Parigini – di far ballare migliaia di persone nei festival, nei club, nei centri sociali. In questo grave momento ancora una volta l’amministrazione di Moncalieri si è confermata attenta e sintonizzata sul comune desiderio di ridare centralità e ruolo al mondo dello spettacolo dal vivo, così come sulle tematiche a noi care del dialogo e del confronto tra i popoli”. Quest’anno sarà anche possibile seguire on line sulla pagina facebook dell’associazione @oltreilconfinevocievolti il calendario dei concerti e scrivere direttamente a tanti musicisti, parlare dei loro strumenti, dei loro progetti, la loro storia, le pratiche di studio. E’ disponibile tra le altre cose l’intervista al fisarmonicista Ugo Viola, direttore artistico del Moncalieri Jazz Festival e del Centro Didattico Musicale Italiano.

La serata di venerdì 25, ad ingresso gratuito e con prenotazione consigliata in Pro Loco (tel. 0116407428, mail prolocomoncalieri@gmail.com), sarà preceduto alle 18 da un incontro con i musicisti e i loro strumenti previa prenotazione on line.

“Fratellanza e dialogo tra culture lontane tra loro: sono le tonalità di fondo della musica della MoM Orchestra guidata da Giangi Parigini, che proponiamo non a caso nella serata di apertura del grande cartellone culturale estivo Moncalieri Summer Experience – dichiara soddisfatta l’assessore alla Cultura Laura Pompeo – Tra le espressioni artistiche che daranno corpo alla rassegna di qui a settembre la musica è il linguaggio più capace di parlare a chiunque, senza intermediari. E con la MOM, ormai da sette anni, lavoriamo con successo su tutto il territorio della città, anche in luoghi non convenzionali, e in rete con altri comuni proprio in un’ottica inclusiva”.

Per info: oltreilconfinevocievolti@gmail.com www.facebook.com/vocievoltioltreilconfine