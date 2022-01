“Il suo Green Pass è sospeso” la finta mail del Ministero

Il Ministero della Salute mette in guardia su una nuova truffa on line. Negli ultimi giorni stanno circolando email false da un mittente che finge di essere il Ministero della Salute. Oggetto dei messaggi di posta elettronica “Attenzione: Certificazione verde Covid-19 sospesa”, inviata da “ministerodellasalute.pro.it”. In realtà la mail non arriva dal Ministero della Salute, ma si tratta di un tentativo di phishing: una truffa effettuata su Internet attraverso la quale i truffatori online cercano di ingannare la vittima convincendola a fornire informazioni personali per farne un uso improprio. “Per informazioni sulla Certificazione verde Covid-19 si deve sempre chiamare il numero unico 1500”.