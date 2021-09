Il rivenditore specializzato tedesco Pallit apre in Italia

Hubtechnik24 è considerata uno specialista di transpallet manuali e carrelli elevatori. L’azienda tedesca ha aperto un negozio online con il nome di Pallit per il mercato italiano nel Sommer 2021. Pallit è nota per la sua ampia offerta con cui rifornisce aziende di piccole o grandi dimensioni operanti nel settore logistico, industriale, commerciale e artigianale, mettendo loro a disposizione macchinari professionali di prima qualità a prezzi ridotti.

Il fondatore di Pallit, Michael Seibold, vede grandi opportunità per la sua azienda. Mira a diventare il leader del mercato italiano dei transpallet. Per ottenere questo, ha un team di assistenza clienti madrelingua che si occupa di ogni richiesta dei clienti.

La scelta di operare in Italia non è stata casuale: nel paese mediterraneo, infatti, il commercio di transpallet, carrelli elevatori manuali, paranchi e accessori per il muletto è un’attività in via di espansione, tendenza che per l’azienda tedesca costituisce un enorme potenziale di crescita. La presenza di Pallit nella penisola andrà a costituire una valida concorrenza a e-commerce già affermati nel settore, come transpalletitalia.com e jungheinrich-profishop.it.