Damilano e Lo Russo scansano il ballottaggio. “Vittoria al primo turno”

Come Paolo Damilano anche Stefano Lo Russo. Centrodestra e centrosinistra non vogliono il ballottaggio ma la vittoria subito al primo turno. Lo aveva dichiarato il candidato Damilano e lo conferma anche Lo Russo intervistato questa mattina da Rai News 24: “Fa bene il mio avversario a puntare a vincere al primo turno, la stessa cosa facciamo noi”.

Lo Russo ha parlato di una Torino a cui “ridare speranza per il futuro” sapendo che “avremo la grande responsabilità di convincere gli astenuti e gli indecisi ad andare a votare”.

“Questo deve essere il nostro principale obiettivo come centrosinistra. La proposta che metteremo in campo – ribadisce Lo Russo – si rivolge a tutti gli elettori, anche a quelli moderati che non vogliono finire nelle grinfie di Meloni e Salvini, e cercheremo di proporre le nostre ricette per la ripartenza e il rilancio della città”.

“Il centrosinistra si deve rivolgere a tutti gli elettori, anche a quelli dei 5 Stelle, soprattutto a quelli che sono rimasti delusi da questa amministrazione”.