Il Pd piemontese si rinnova sui territori

Pd piemontese al rinnovo dei suoi organi provinciali. Si sono celebrati tre congressi provinciali al primo dei quali, a Verbania, ha preso parte anche il segretario regionale Paolo Furia. Qui sono state confermate la presidente Rosa Rita Varallo, la tesoriera Anna Bozzuto e la segretaria provinciale Alice De Ambrogi, alla quale vanno i complimenti di Furia “anche per questa gestione femminile che non è frequente vedere agli organi apicali dei partiti”.

Ad Asti confermato segretario Riccardo Fassone, mentre la nuova presidente sarà Ornella Lovisolo. A Cuneo, infine, è stato eletto segretario provinciale Mauro Calderoni, “che inaugura una stagione nuova nel partito”, sottolinea Furia che si dice “molto orgoglioso che il Pd in Piemonte si rinnovi nei congressi, scommettendo su giovani e donne, che per 4 anni serviranno la comunità di militanti ed elettori sul loro territorio. Intendo augurare il mio sincero in bocca al lupo a tutte e tutti e un grazie per lo lavoro svolto al presidente uscente di Asti Francesco Porcellana e al segretario uscente di Cuneo Flavio Manavella”.