Il nuovo sistema Spin Rally di Sportaza ha riscosso un enorme successo tra i suoi giocatori

Le competizioni tra giocatori sono sempre state popolari nell’industria dell’iGaming e non c’è nulla di nuovo nel fatto che gli operatori offrano ai loro utenti la possibilità di sfidarsi a vicenda per ottenere premi vantaggiosi. Tuttavia, Sportaza è riuscita a introdurre un nuovo sistema chiamato Spin Rally che porta il concetto a un livello completamente nuovo. Vale la pena parlare di questo sistema, perché potrebbe facilmente diventare il nuovo standard del settore, vista la sua attuale popolarità.

Cosa sono i Spin Rallies

Nella sua essenza, il sistema degli Spin Rallies appena introdotto da Sportaza è quasi identico ai tornei regolari che i giocatori possono trovare in altri casinò online. La pagina degli Spin Rallies contiene diversi eventi a cui gli utenti possono iscriversi in anticipo, e ogni evento ha una propria classifica. I partecipanti possono accumulare punti mentre il rally è attivo e, al suo termine, il montepremi viene distribuito ai giocatori che hanno vinto di più.

Per capire l’innovazione che sta alla base degli Spin Rallies, è meglio vedere cosa li differenzia dai normali tornei. Le competizioni tradizionali dei moderni siti di iGaming durano solitamente una settimana o un mese e i montepremi possono superare facilmente le migliaia di euro. Come ogni giocatore esperto sa, questo fa sì che gli high rollers si riversino nelle competizioni e occupino i primi posti, lasciando ai giocatori con un budget regolare la possibilità di ottenere un premio.

Ciò che rende diversi i raduni Spin è la loro durata molto più breve. Gli eventi durano meno di un’ora, mentre la durata può variare da venticinque a cinquantacinque minuti. Naturalmente, con una durata così breve dei tornei, Sportaza offre piccoli montepremi che di solito vanno dai 50 ai 100 euro, distribuiti tra i primi dieci giocatori della competizione.

Perché i Spin Rallies sono migliori dei tornei

Ci sono due ragioni principali per cui il nuovo sistema di Sportaza è migliore di quello che la maggior parte delle altre piattaforme di iGaming offre attualmente. Il primo è stato parzialmente descritto in precedenza: i tornei regolari sono fortemente orientati ai giocatori di alto livello. Questo non è assolutamente il caso degli Spin Rallies: i loro montepremi sono troppo piccoli per essere inseguiti dalle balene e c’è sempre spazio per i giocatori occasionali per scalare la classifica.

Il secondo fattore che rende i Raduni Spin più adatti alla maggior parte dei giocatori riguarda la loro durata ridotta. I tornei che durano una settimana o un mese richiedono una grande attenzione e concentrazione da parte dei partecipanti, anche se il budget è fuori discussione. I giocatori che puntano davvero a uno dei posti in palio in questi lunghi eventi devono controllare la classifica più volte al giorno o addirittura ogni ora per assicurarsi che le loro posizioni siano sicure. E quando gli altri utenti si avvicinano, questi giocatori impegnati devono precipitarsi sul sito e scommettere più fondi per guadagnare urgentemente più punti.

I raduni di rotazione offrono un’esperienza molto più rilassata e tranquilla, perché durano tutti meno di un’ora. Per molti giocatori è estremamente comodo poter giocare la stessa partita per trenta minuti e concludere la competizione. Non solo si tratta di un approccio molto meno stressante che richiede meno impegno, ma offre anche ai giocatori più impegnati l’opportunità di partecipare a decine di eventi durante la settimana.

Ci sono decine di raduni ospitati al casinò nel corso della giornata, per cui coloro che sono disposti a passare ore e ore a far girare diverse slot avranno anche l’opportunità di provare il brivido della competizione più volte al giorno. A ogni rally è associata una slot machine diversa, quindi partecipare a nuove competizioni non diventa mai noioso.