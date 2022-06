Il mercato immobiliare a Milano: perchè investire e come

Milano è una delle città più vive d’Italia, perno dell’economia e della moda che ogni anno attira turisti e anche nuovi abitanti desiderosi di abitare in una delle più importanti metropoli italiane.

Ne consegue che anche il mercato immobiliare milanese è molto attivo e dinamico e offre le soluzioni per qualunque esigenza. Da chi vuole comprare casa per sé e per la famiglia a chi sceglie invece un immobile per investimento. Le opportunità non mancano, bisogna però saperle cogliere al meglio. E sapere come individuare l’occasione che fa davvero per voi.

A tale proposito l’importante è affidarsi a una agenzia seria e qualificata come Kmrealestate che può aiutarvi a vendere la vostra casa o a trovarne una nuova orientandovi nel mercato milanese.

Cosa serve per vendere casa?

Quando si decide di vendere casa lo si può fare per molti motivi: ci si deve trasferire o si vuole una casa con caratteristiche diversi. In ogni modo la preoccupazione maggiore è di non riuscire a vederla o di impiegarci troppo tempo e magari poi non ottenere la cifra sperata.

Per questo un consulente esperto può aiutare a valorizzare il proprio immobile. Si parte infatti da un sopralluogo che permette una valutazione rispetto al mercato e al target di riferimento e poi si svolge una vera e propria attività di homestaging che consenta di presentare la casa in vendita al suo meglio, esaltandone le potenzialità e i punti di forza che possono attrarre nuovi acquirenti.

Non solo. Avere dalla propria il team di una real estate qualificata consente di essere seguiti in tutti i passaggi necessari per concretizzare la vendita: dall’accettazione di una proposta fino a rogito notarile.

Cosa considerare per acquistare casa?

Anche se siete alla ricerca di una nuova abitazione affidarsi a mani esperte è molto importante. Comunicare con lui le esigenze, i desideri e anche il budget di spesa è il primo passaggio necessario per far sì che si possa venire indirizzati verso modelli di casa che possano davvero soddisfarci e per riuscire in breve tempo a concludere in modo sicuro l’affare.

Per il resto Milano, si sa, soddisfa tutti i gusti, con 80 quartiere dall’aspetto quanto mai vario tra di loro. Dal suo centro ricco di negozi alla moda, fino alle nuove zone di City Life e Città Studi. Passando per la storica area di Garibaldi-Porta Nuova, ai locali dei Navigli fino ai quartiere riqualificati di Porta Venezia e Sarpi. Ciascuno può dunque trovare la propria casa dei sogni!