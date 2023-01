Igiene sul luogo di lavoro: pulire gli uffici è fondamentale per i propri dipendenti

Se siete a capo di un’azienda o di un ufficio nel quale sono presenti diversi collaboratori vi sarete sicuramente resi conto che dopo alcuni giorni in cui tutto il personale è operativo potrebbe crearsi molto disordine e sporco da dover gestire.

Sappiamo bene che il mantenimento del luogo di lavoro è una spesa che grava sull’imprenditore, ma si tratta di un elemento fondamentale in quanto può contribuire molto alla produttività dell’azienda e dei suoi dipendenti.

Nelle prossime righe del nostro articolo cercheremo di vedere insieme alcuni consigli utili per mantenere il luogo di lavoro pulito e in ordine e quali benefici può portarvi questa pratica.

Pulizia e ordine in ufficio: quali sono i benefici?

Partiamo dai benefici che può offrirvi questa pratica. In primo luogo i vostri dipendenti godranno di un ambiente di lavoro maggiormente accogliente e questo potrebbe contribuire in modo elevato alla loro produttività.

Inoltre pulizia fa rima con ordine e questo elemento è fondamentale quando si tende ad accumulare materiale e documenti: tenere l’ufficio in ordine renderà sicuramente il lavoro più agevole per tutti.

Non dimentichiamo anche i vari computer e dispositivi che avete acquistato, che sono normalmente dotati di ventole per il raffreddamento. Esse tendono ad accumulare molta polvere e, se non pulite a dovere insieme a tutta la parte hardware, possono portare i dispositivi a surriscaldamenti e malfunzionamenti.

Infine osserviamo che la presenza di polvere può accentuare eventuali allergie dei vostri dipendenti: sempre meglio rimuoverla!

Come gestire la pulizia di un ufficio: consigli pratici

A questo punto possiamo comprendere meglio come gestire questo aspetto.

In primo luogo potrebbe essere molto vantaggioso per voi assumere direttamente un’impresa di pulizie o alcuni collaboratori a chiamata per le pulizie periodiche. Il suggerimento che ci sentiamo di darvi è quello di eseguire le operazioni almeno ogni due giorni di lavoro, meglio ancora se al di fuori dell’orario di ufficio.

È chiaro che alcuni aspetti non possono essere curati nel migliore dei modi da una semplice impresa di pulizie, per cui vi suggeriamo anche di munirvi di un’apposita aspirapolvere portatile per spolverare periodicamente scrivanie e pc.

Infine potrebbe essere molto vantaggioso avere a disposizione dei prodotti in magazzino nel caso in cui succedano inconvenienti, come ad esempio del caffè rovesciato, per cui si debba correre ai ripari.

Un buon detersivo per i pavimenti, uno sgrassatore, un’aspirapolvere e alcuni rotoli di carta assorbente sono il minimo indispensabile per essere pronti ad affrontare qualunque tipo di emergenza.

A tal proposito ci sentiamo di suggerirvi di visitare l’apposita sezione presente sul sito web Ufficiodiscount.com, dove potrete trovare una vasta scelta di detersivi per il pavimento e accessori per la pulizia degli ambienti di lavoro.

Alternativa valida nel caso in cui abbiate pochi collaboratori è quella di gestire le pulizie internamente. In questo caso potreste assegnare ad ogni dipendente la pulizia della propria scrivania e del proprio pc.

Non dimenticate comunque di avere almeno una figura a disposizione per la cura delle aree comuni e dei bagni, in modo che l’ambiente di lavoro sia sempre accogliente.

Seguendo questi semplici consigli sarà così possibile avere un ufficio sempre ordinato, pulito e accogliente per voi e per i vostri dipendenti.