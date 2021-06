I sistemi di scommesse dominano il mercato delle scommesse online. Ma quali sono i migliori?

Gli eventi e le competizioni sportive hanno sempre un ampio seguito di tifosi e di appassionati che si ritrovano per supportare il proprio idolo o la propria squadra del cuore. Ma sono seguite anche da un ampio numero di scommettitori che seguendo i match amano scommettere su vittorie e risultati anche nella speranza di ottenere qualche guadagno. Negli ultimi anni il settore delle scommesse, soprattutto per quanto riguarda il gioco online è cresciuto notevolmente. E anche chi è alle prime armi vuole oltre al divertimento riuscire a ottenere dei risultati positivi dai suoi investimenti. Ecco perchè nell'effettuare le scommesse ci si affida sempre meno al caso e sempre più a tecniche ben studiate che permettano di gridare vittoria. A questo proposito molto apprezzato è il sistema scommesse , ovvero un metodo di gioco che permette più facilmente di ottenere una vittoria anche non indovinando tutti i risultati giocati. Si tratta in realtà di uno strumento più complesso del sistema delle scommesse multiple, ma che appunto dà una maggior garanzia di successo. Infatti se con le giocate multiple la schedina è comunque perdente non appena si sbaglia un risultato con il sistema si può invece vincere anche non indovinando tutti i pronostici. Questo perchè si creano molte più combinazione di risultati delle stesse partite, suddividendole su più schedine, e quindi concedendo un margine di errore più ampio. Le scommesse a sistema sono tra le modalità a cui ultimamente si fa più frequentemente ricorso. Ma richiedono anche una certa abilità e preparazione da parte del giocatore. Infatti, non si tratta di scegliere il risultato d'istinto o in base alle solo valutazioni su quello che è il livello delle due squadre. Servono invece capacità di riflessione e calcoli matematici. E un po' di tempo. Anche perchè i sistemi che si possono realizzare sono vari e basati su metodi differenti a seconda del livello di rischio che si è disposti a correre e dei risultati che si vogliono ottenere. Per esempio il modello più classico di sistema è 1x2. Nulla di più semplice che puntare una somma su tutti e tre i possibili risultati di una partita: in questo caso di sicuro si avrà una vincita. Ovviamente bisognerà calcolare per bene i possibili risultati per riuscire ad ottenere il miglior guadagno possibile. Più complessi sono altre tipologie di sistemi come quello a progressione che si basa su veri e propri calcoli matematici come raddoppiare e dimezzare le somme giocate in base a vittorie e sconfitte. Altri metodi invece si affidano al calcole delle probabilità per decidere la somma da investire su un risultato oppure valutando le percentuali di possibilità che un risultato si realizzi. Per fortuna dei meno esperti la maggior parte dei siti di scommesse online offrono la possibilità di convertire le proprie giocate in sistema. Per il resto si può iniziare a esercitarsi sin da subito, grazie anche a una stagione di calcio estivo che con Euro 2020 è quanto mai travolgente!