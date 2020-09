I Cinque Stelle dalla parte di Appendino: “Continuiamo a sostenerla”

Se la maggioranza pentastellata ha vissuto momenti di crisi e ha dubitato della propria sindaca non è di certo oggi. Anzi la condanna in primo grado nel caso Ream per falso in atto pubblico non scalfisce il gruppo consiliare del M5s che ribadisce il proprio sostegno alla prima cittadina.

“Ci siamo confrontati come consiglieri e abbiamo deciso di continuare a sostenere Appendino fino alla fine del mandato – dicono – Siamo sempre stati convinti della buona fede dell’azione amministrativa di Appendino e lo siamo ancora”.

Una difesa in tutto e per tutto quella dei consiglieri che pensano al loro ultimo anno di mandato: “Politicamente intendiamo continuare a portare avanti i nostri progetti amministrativi da qui al 2021. Abbiamo tante cose da fare, dobbiamo stringerci tutti attorno alla giunta per sostenerne ancora di più l’azione del M5s”

“Umanamente siamo vicini a Chiara e all’assessore al Bilancio, Sergio Rolando. Per tutti noi è un momento duro e triste, ma siamo pronti a far la nostra parte, portando a termine l’impegno che abbiamo promesso 4 anni fa ai torinesi” hanno concluso i consiglieri pentastellati.