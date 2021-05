Hell’s Kitchen: la nuova slot online ispirata al celebre programma di cucina

Ve li ricordate i primi anni ‘10? C’è chi del 2011 ricorda una calda estate spensierata, vissuta a ritmo di melodie indie che hanno fatto la storia del decennio. Oltre alla musica, altri cambiamenti avvenivano piuttosto rapidamente, spopolavano i primi smartphone, e la televisione nazionale aumentava la sua offerta; molti di noi si potevano sintonizzare su canali che trasmettevano le puntate di Hell’s Kitchen, e le prime imperdibili edizioni di Masterchef. Questi programmi hanno attirato l’attenzione per anni, ispirando numerosi altri contest di cucina. In particolare Hell’s Kitchen viene trasmessa per la prima volta su Cielo nell’Ottobre 2010, la serie è condotta dallo chef di fama mondiale Gordon Ramsey, di origini scozzesi naturalizzato inglese, noto anche per la sua disciplina, dovuta probabilmente al suo passato di calciatore professionista. In questo articolo vi parleremo di un modo singolare di giocare alle slot, con una slot machine a tema Hell’s Kitchen, che sincronizza la passione per il gioco con quella per la cucina

Una slot a tema

Facciamo un tuffo virtuale nella Las Vegas dove la trasmissione si ambienta, precisamente nel Caesars Palace; con questi presupposti sentirsi parte del set è scontato! Il giocatore si vedrà infatti assegnare vincite e premi grazie ai giri gratuiti, gare, squadre, menu, coltelli e piatti in volo per premiare con i Jolly, e con moltiplicatori, o col bonus Pick-and-Click.

Che importi scommettere?

Si può giocare alla macchinetta con una somma che va a partire dai 0.20 fino a 100 monete demo. Gli importi si trovano sotto la griglia di gioco, e si possono selezionare facendo click sul pulsante contrassegnato dal simbolo delle monete.

Simboli e griglia di gioco

La strada per aggiudicarsi il premio è quella di allineare da 3 a 5 simboli consecutivi sui rulli, partendo da sinistra e spostandosi verso destra. Le combinazioni vincenti devono essere composte tenendo presenti le 20 linee di pagamento attive. Lo schema di gioco ha uno stampo pressoché standard, composto da 5 rulli e tre file, con simboli raffiguranti le riconoscibili ricette di Gordon Ramsey, ad esempio l’Hamburger alla Hell’s Kitchen o il filetto di manzo alla Wellington, questo è il più generoso, poiché in una combo di 3,4,5 identici assegna un premio pari a 2.25, 4, e 10 volte la posta in gioco. Per ottenere delle combo più vincenti il giocatore può considerare il wild che funziona come un jolly e sostituisce tutti i simboli tranne lo scatter.

Di wild ne possono arrivare in quantità, grazie alla funzione Ramsey’s Wilds che vede lo chef lanciare coltelli, pentole e piatti, come fa di solito. Ognuno di questi si posizionerà sulle bobine, trasformando tra 5 e 7 simboli in jolly. Ramsey interpeta il ruolo dello scatter che ha il compito di azionare il bonus Team Challenge Free Spins. All’inizio del Round il giocatore deve scegliere la sua squadra preferita.