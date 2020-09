Gtt, sciopero mezzi per domani 10 luglio, ecco le fasce di pertinenza

Le segreterie regionali Filt Cgil e Fit Cisl, unitamente alle RSU della GTT S.p.a hanno proclamano uno sciopero di 4 ore per domani, venerdì 10 luglio 2020. Il fermo comunque rispetterà le fasce orarie più sensibili e inoltre garantirà il fine corsa.

Lo sciopero si svilupperà per il servizio urbano, suburbano e metropolitano dalle ore 18.00 alle ore 22.00, per il servizio extraurbano dalle ore 17.30 alle ore 21.30. Per la Ferrovia sfm1 – Canavesana e sfmA – To – aeroporto – Ceres dalle ore 18.00 a fine servizio. Per quanto riguarda i centri di risposta al cliente dalle ore 15.00a fine servizio.

Le sigle sindacali aderenti, in un documento inviato alle amministrazioni locali e regionali, evidenziano che, a seguito di ripetute richieste di incontro con le istituzioni da parte delle organizzazioni sindacali, queste ultime non sono state prese in considerazione, definendo “ingiustificabili le mancate convocazioni delle OO.SS da parte della Sindaca del Comune di Torino, Chiara Appendino, e del Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio”.