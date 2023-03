Gruppo Building presenta il nuovo attico di The Number 6, la casa più bella del mondo si adatta alla famiglia moderna

Un nuovo modello di abitare la casa, che si adatta allo stile di vita della famiglia moderna e trasforma anche l’aspetto della casa più bella del mondo, in Via Alfieri a Torino. The Number 6, il celebre palazzo barocco che già nel 2015, dopo l’intervento del Gruppo Building, è stato premiato da ArchDaily come Building of the Year, presenta il restyling del suo attico, completamente rinnovato nella forma e nello sviluppo degli spazi.

Dopo circa 10 anni dall’ultimo intervento, l’appartamento al piano più alto del prestigioso Palazzo Valperga Galleani è stato oggetto di una nuova progettazione e di un allestimento che punta a valorizzare gli spazi comuni e la socialità domestica, con un’inedita combinazione degli ambienti che cambiano nella loro funzione. Dopo la pandemia, è infatti cresciuta la necessità per le famiglie di avere a disposizione ancora più spazio per l’isolamento e la privacy, dove svolgere in modo confortevole e produttivo le sempre più ricorrenti attività di home working, allenamento e studio.

Il progetto di ristrutturazione, a cura dello studio Boffa Petrone & Partners, ha mantenuto inalterata la volumetria degli interni e dei terrazzi, ripensando alcune aree in modo più funzionale e adeguato alle mutate esigenze abitative. Gli interventi di ammodernamento hanno visto la partecipazione di BI.CI. che, per mesi, ha curato la progettazione e l’interior design esprimendo a pieno e su misura il concept della casa del contemporaneo, esaltando ogni ambiente. Giorgia Mirabella per la direzione artistica e la ricerca dei pezzi più pregiati e Galleria Mazzoleni per la fornitura delle opere d’arte che arricchiscono gli spazi.

L’abitazione si sviluppa ora intorno a un’ampissima area giorno, con spazi dedicati al relax e la zona cucina, adiacente a tre camere da letto e cinque terrazzi panoramici attrezzati con giardini pensili. Gli arredi sono stati completamente sostituiti con nuovi elementi di design, in grado di conferire un tocco di eleganza e modernità all’intero appartamento. In particolare, gli ambienti sono stati progettati per essere il più possibile luminosi e ariosi, con l’utilizzo di toni e materiali naturali che aiutano a creare un’atmosfera accogliente e ricercata.

«In questo progetto di ristrutturazione, abbiamo voluto focalizzare l’attenzione su come siano cambiate le esigenze di una famiglia moderna e come la distribuzione degli spazi domestici possa influire e talvolta, anche migliorare, i rapporti tra le persone che li abitano – ha dichiarato Luca Boffa, CEO del Gruppo Building. Dopo dieci anni era necessario riorganizzare la casa per adattarla allo stile di vita contemporaneo, creando ambienti confortevoli e funzionali.»