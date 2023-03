Urmet aderisce al progetto Welfarecare in occasione di Just the Woman I Am

Dopo le donazioni all’ospedale Mauriziano di Torino e al centro vaccinale torinese dell’Api dei dispositivi Thermal Gate per il pre-triage in piena pandemia Covid, la Urmet ora scende in campo per sostenere la diagnosi precoce di una tipologia di tumore che colpisce ogni anno oltre 50mila donne in Italia con un trend in aumento.

La multinazionale torinese infatti, nel suo costante impegno nel sostenere importanti tematiche sociali, ha aderito al progetto benefico WelfareCare “Mammografia ed ecografia gratuita” che sarà parte integrante dell’evento “Jtwia – Just The Woman I am 2023”, patrocinato dal Comune di Torino e volto a favorire la diagnosi precoce del tumore alla mammella.

Sono davvero tanti i partners che hanno abbracciato il progetto, condividendone lo slogan “La Prevenzione del Tumore al Seno….è Vita!”: sono imprese, attività e associazioni con il cuore nel sociale, che hanno scelto di aderire alle iniziative diffuse nel territorio, dimostrando sensibilità e responsabilità.

L’investimento negli eventi organizzati da WelfareCare in collaborazione con l’associazione “Prevenzione è Vita” è infatti un’occasione attraverso cui le aziende dimostrano concretamente la vicinanza alla comunità locale e alle proprie dipendenti, rendendosi parte attiva nella promozione della salute e del benessere.

«Sono davvero contenta perchè questa importante partnership è frutto di un tavolo di coordinamento fra le donne che lavorano presso la nostra sede torinese– sottolinea Stefania Merci, direttore Risorse Umane di Urmet Group -. Ci siamo attivate convintamente per supportare questa bellissima iniziativa solidale e l’azienda tutta, uomini compresi, si è dimostrata davvero sensibile ai temi legati alla salute delle donne e alla prevenzione dei tumori al seno, aderendo al progetto con grande entusiasmo».

Nel contesto della manifestazione Just The Woman I Am quindi, verrà allestito il Villaggio della Salute in Piazza San Carlo nel corso delle giornate di venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 marzo 2023, all’interno del quale è prevista la sistemazione della Clinica Mobile WelfareCare, (sostenuta da Urmet appunto) nella quale opererà personale medico altamente qualificato.

La struttura sarà allestita con spazi ambulatoriali e strumenti tecnologici di ultima generazione (mammografo digitale, ecografo portatile, workstation di refertazione, strumenti di teleradiologia) utili a consentire l’effettuazione di tutti gli esami di diagnostica senologica clinica e strumentale per la diagnosi precoce dei tumori del seno.

Le donne verranno accompagnate per eseguire l’esame diagnostico, allargando la prevenzione gratuita del tumore al seno ad una fascia d’età ad alto rischio, non sempre inclusa negli screening previsti del Servizio Sanitario Nazionale, come quella delle donne con età compresa fra i 35 e i 49 anni.

Le donne avranno la possibilità di effettuare l’esame gratuitamente e di ricevere immediatamente anche il referto.

Per informazioni ulteriori si può consultare il sito dell’iniziativa (www.jtwia.org), mentre per prenotare lo screening si può far riferimento al seguente link: www.welfarecare.org/prenota.