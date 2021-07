Green pass, Lo Russo: “Serve sportello di assistenza digitale in ogni quartiere”

Il candidato sindaco del centrosinistra Stefano Lo Russo avanza la proposta di uno sportello digitale nei quartieri di Torino per aiutare i cittadini a scaricare il green pass.

“Il green pass è uno strumento che tutela tutti e ci riconsegna la nostra vita in sicurezza. Occorre però assistere le persone più in difficoltà con il digitale, soprattutto quando si tratta di un servizio solo online. Per questo insisto affinché in ogni quartiere ci sia uno sportello di assistenza digitale” ha spiegato Lo Russo precisando come sono in molti, soprattutto anziani, ad aver difficoltà nello scaricare il passaporto vaccinale che arriva digitalmente.

“Non sono poche le persone che non usano internet – ricorda Lo Russo -, sono almeno il 30 per cento della popolazione. Non possiamo ignorarlo Per questo insisto affinché in ogni quartiere ci sia uno sportello di assistenza digitale”