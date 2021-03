Gonfiabili pubblicitari personalizzati: la soluzione ideale per eventi in questo periodo

Nonostante il settore legato agli eventi di qualsiasi tipo (che si tratti di concerti, matrimoni, fiere,etc ) si sia dovuto fermare nell’ultimo anno a causa della pandemia mondiale causata dal covid 19, chi opera nel settore si sta comunque preparando per organizzare gli eventi futuri e per essere organizzato al meglio quando ci sarà la possibilità di ripartire.

Una soluzione che molti organizzatori di eventi stanno prendendo in considerazione per arredare le location degli eventi è quella dei Gonfiabili Pubblicitari, che presentano molti vantaggi rispetto alle soluzioni realizzate con altri materiali. Andiamo a vedere insieme quali sono i vantaggi principali che queste strutture offrono rispetto a quelle più tradizionali:

Risparmio: utilizzare le strutture gonfiabili permette infatti di abbassare i costi in quanto queste strutture costano meno rispetto a quelle realizzate con materiali tradizionali. In un periodo in cui il settore degli eventi sta vivendo una profonda crisi economica, spendere meno è estremamente importante.

Rapidità: i gonfiabili sono estremamente rapidi sia per quanto riguarda l’installazione che per la rimozione degli stessi. In un periodo in cui le regole da rispettare cambiano continuamente a causa della diffusione del virus e in cui può essere che da un momento all’altro venga permesso di riaprire a determinate tipologie di eventi.

Noleggio: altro punto a favore delle strutture realizzate in PVC è il fatto che non solo possono essere solo acquistate ma anche noleggiate. Molti produttori di strutture gonfiabili, infatti, offrono questo servizio: è solitamente meno economico e da meno possibilità di personalizzazione per quanto riguarda la struttura che si va a noleggiare.

è il fatto che non solo possono essere solo acquistate ma anche noleggiate. Molti produttori di strutture gonfiabili, infatti, offrono questo servizio: è solitamente meno economico e da meno possibilità di personalizzazione per quanto riguarda la struttura che si va a noleggiare. Personalizzazione: uno dei vantaggi più interessanti dei gonfiabili è l’elevato grado di personalizzazione sia per quanto riguarda le forme degli stessi che per quanto riguarda la possibilità di inserirvi loghi, claim , etc.

, etc. Forza lavoro: essendo piuttosto rapidi per quanto riguarda sia l’implementazione che la rimozione degli stessi, richiedono anche poca forza lavoro per quanto riguarda entrambe le operazioni. In un periodo di profonda crisi economica poter risparmiare sulla forza lavoro può essere un vantaggio molto importante.

Allestimenti: oltre alle classiche strutture quali archi gonfiabili, igloo, gazebo, etc. è possibile anche realizzare dei veri e propri allestimenti ad hoc con gonfiabili di tipologie diverse realizzati anche su misura e sulla base di particolari esigenze. Questo permette di utilizzarli anche per eventi più particolari e che richiedono degli allestimenti più impattanti.

Ingombro: i gonfiabili pubblicitari ingombrano pochissimo dal punto di vista dello spazio che serve dove riporli. Trattandosi infatti di strutture che vengono gonfiate e sgonfiate, occupano pochissimo spazio nei magazzini o negli spazi dove vengono tenute.

Riutilizzo: le strutture gonfiabili possono essere riutilizzate ogni qual volta si voglia anche per eventi di diverse tipologie e, come abbiamo letto di sopra, in tempi brevi e con estrema facilità.

I vantaggi che i gonfiabili offrono, soprattutto in un periodo così complesso, agli organizzatori di eventi sono veramente tanti e vanno quindi considerate come strutture da utilizzare per ovviare alle tante problematiche create dalla pandemia. Molto importante è affidarsi ad aziende competenti e che operano in questo settore da tanti anni in quanto, oltre a fornire dei prodotti di qualità, possono supportarvi nella realizzazione del prodotto più adeguato in base alle vostre esigenze e finalità.

Operando infatti nel settore anni, queste aziende facilmente hanno lavorato con altre aziende provenienti da ambiti diversi e conoscono quindi quali possono essere le strutture ideali per un determinato evento piuttosto che per un altro.