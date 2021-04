Golem edizioni porta in Italia i romanzi di Cynthia Harrod-Eagles

Sarà in libreria dal 29 aprile il romanzo “Headlong – Una caduta rovinosa” della scrittrice inglese Cynthia Harrod-Eagles autrice di quasi 100 romanzi che per la prima volta verrà pubblicata anche in Italia dalla casa editrice torinese Golem Edizioni.

«Sono davvero felice che Golem Edizioni abbia deciso di tradurre e pubblicare il mio romanzo giallo Headlong, che ha come protagonista l’ispettore capo Bill Slider», ha commentato la scrittrice, «Trovo fantastico che anche l’Italia possa finalmente fare la conoscenza di Bill e sono certa che i lettori italiani, con il loro ben noto calore e senso dell’umorismo, lo ameranno. Mi auguro che questo sia l’inizio di una collaborazione lunga e felice che darà modo di far conoscere nel tempo ai lettori la serie completa dei misteri di Bill Slider».

‘Headlong – Una caduta rovinosa’ è infatti il ventunesimo capitolo di una saga di genere thriller e noir che conta ben 22 pubblicazioni e che ha avuto inizio nel 1991.

«Quando si è presentata la possibilità di tradurre un libro di Cynthia Harrod-Eagles, noi di Golem ci siamo subito fatti avanti», ha commentato Giancarlo Caselli, editore di Golem Edizioni, «Sappiamo quanto sia importante avere una scrittrice di questo calibro nel nostro catalogo, e siamo molto fieri di essere i primi a portare una sua storia in Italia».

Giancarlo Caselli poi spiega: «Abbiamo pensato che Headlong fosse la storia adatta per far conoscere ai lettori italiani questa autrice, proprio perché narra della morte di un agente letterario e tutta la vicenda ruota nel mondo dell’editoria. Speriamo che questo sia solo il primo passo e di poter tradurre tutte le indagini di Bill Slider in futuro».