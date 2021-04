Gioco online: sale chiuse, ma settore in espansione

La pandemia che ci ha colpito ha totalmente cambiato diversi settori economici nel nostro Paese e non solo. La maggior parte delle attività ha dovuto ridimensionare o comunque sia cambiare drasticamente le proprie abitudini, per cercare di evitare ulteriori perdite.

Avrete notato sicuramente una crescita di e-commerce, ovvero di negozi online, esponenziale nell’ultimo anno. Questo perché si è accelerato quel processo di digitalizzazione delle vendite, il quale era già cominciato negli ultimi anni, ma che ha visto una rapida crescita a causa dei problemi legati al Coronavirus.

Tra i settori che sono mutati considerevolmente troviamo senza dubbio quello del gioco. A causa delle chiusure delle sale da gioco, compresi i casino, tutti gli utenti si sono riversati direttamente sull’online. Si è stimata una crescita di oltre il 40% per quanto riguarda il numero di utenti che ora sono attivi sui vari siti di gioco online. Quindi, se da un lato il settore ha visto una frenata brusca per quanto concerne la vendita diretta, nelle sale da gioco fisiche, dall’altro lato ha visto un’espansione forse insperata per quanto riguarda l’online.

Cresce l’offerta

Va da sé che grazie all’espansione che si è generata nel settore online, si è registrata anche una varietà di offerte disponibili impressionanti. Basti pensare al fatto che ora sono disponibili anche dei bonus primo deposito casino: questi consentono di ottenere delle giocate gratuite, in denaro virtuale, direttamente al momento dell’iscrizione, dopo un primo deposito.

Ma non soltanto in questo senso si può notare la crescita dell’offerta. Oggi i siti, i quali si sono praticamente moltiplicati, offrono tanti altri vantaggi che permettono di attirare l’utenza. Per esempio, il numero di giochi disponibili è sicuramente influenzante per la scelta del giocatore: un sito che mette a disposizione tanti giochi rispetto ad altri siti verrà sicuramente preso in considerazione maggiormente rispetto ad altri. Di solito un sito di gioco online non può essere privo di alcuni giochi di carte classici, come poker, briscola e così via. Ma anche di altri tipi di giochi come le roulette e le slot machines.

Come scelgono i giocatori

Ma i giocatori scelgono anche in base ad altri criteri fondamentali. Per esempio un sito che mette a disposizione dei jackpot, ovvero dei montepremi, molto alti, senza dubbio attrarrà di più. Non bisogna dimenticarsi, infatti, che il fine primario del giocatore è quello di divertirsi, ma anche quello di cercare di vincere qualcosina.

Anche il fatto di avere a che fare con un sito che sia realizzato in maniera adeguata è un vantaggio per il giocatore. Al giorno d’oggi si può giocare praticamente dappertutto, da tablet, smartphone e così via. Ciò grazie a siti responsive o a vere e proprie app. Un sito che non è realizzato in maniera accurata, difficilmente sarà scelto dai giocatori.

Spesso c’è la necessità anche di ricorrere all’assistenza clienti. Ecco perché sarebbe opportuno prevedere un’assistenza che riesca a fornire le giuste indicazioni all’utenza, in maniera professionale, chiara e cordiale. Può sembrare strano, ma gli utenti sono influenzati anche da quest’aspetto.