Gioco legale: le regole per scegliere la piattaforma giusta

Negli ultimi anni c’è stata una crescita esponenziale dei giochi online, in particolare di tutti quei siti che offrono intrattenimento virtuale in stile casinò. Questa rapida diffusione ha permesso anche il fiorire parallelo di numerose piattaforme illegali, che rappresentano un vero e proprio pericolo per i giocatori online.

Per questo motivo si è reso necessario emanare delle normative apposite e creare dei luoghi virtuali sicuri e affidabili, che possono essere facilmente riconosciuti con pochi semplici passaggi.

La gestione dell’intrattenimento online

I giochi online, così come quelli svolti nei veri casinò e nelle ricevitorie, sono gestiti dallo Stato attraverso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, un ente che fa parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il quale è l’unico a poter rilasciare concessioni agli operatori di giochi online.

L’intrattenimento online viene verificato dall’AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato). Attraverso l’AAMS lo Stato gestisce tutte le piattaforme di gioco online, ne valuta la distribuzione sul territorio nazionale, si occupa delle tasse e degli introiti dovuti, e ne garantisce lo svolgimento in perfetta legalità.

L’ente AAMS nasce per tutelare i giocatori, i quali, senza una regolamentazione precisa, possono incorrere facilmente in truffe pericolose, soprattutto nel mondo virtuale.

Giochi online e truffe

Il mondo dell’intrattenimento online è uno dei più soggetti alle truffe, di solito messe in atto da individui senza scrupoli che tentano di frodare gli utenti ignari attraverso metodi sempre più ingegnosi.

I pericoli si nascondono sia in piattaforme illegali, non gestite da AAMS, sia nella moltitudine di email spam con altrettanti numerosi tentativi di phishing .

Se tutte le piattaforme di casinò italiane vengono gestite dall’AAMS, quelle off-shore, ovvero le piattaforme straniere, hanno sede in paesi stranieri. Un buon numero di questi siti è legale, ma fra questi è molto facile imbattersi in truffe varie. Non sempre i casinò stranieri sono sottoposti ai dovuti controlli, oppure li eludono con furbizia. Il risultato è che un utente può facilmente incappare in un sito truffaldino e perdere soldi. Capita spesso infatti che le vincite non vengano pagate, o peggio ancora, vengano fatti dei prelievi non autorizzati dal conto. Può anche capitare che una volta inseriti i propri dati personali, questi vengano rivenduti a individui malintenzionati.

Come proteggersi

Il modo migliore per proteggersi da questo genere di truffe, è giocare soltanto su piattaforme garantite da AAMS.

La concessione da parte dello Stato, assicura che tutti i giochi vengano svolti in maniera legale ed etica, e soprattutto che tutte le transazioni di denaro vengano effettuate in modo trasparente e con le dovute autorizzazioni. I giochi online delle piattaforme gestite da AAMS, che siano slot , roulette, carte, o qualsiasi altra tipologia di intrattenimento, sono tutti equi e mai truccati.

AAMS assicura anche il massimo rispetto dei dati personali inseriti, tutelando al contempo tutti i depositi presenti nei conti di gioco, e facendo in modo che siano garantiti anche in caso di possibili errori.

Ogni piattaforma online che decide di fornire servizi di intrattenimento di questo tipo, deve rivolgersi ad AAMS per ottenere la licenza. Questa viene rilasciata dopo attente valutazioni sul sito, e soltanto in occasioni di bandi pubblici.

Quali caratteristiche deve avere un sito di giochi online legale

Come già detto, la licenza non viene rilasciata indiscriminatamente a tutti, il sito deve avere determinate caratteristiche affinché venga concessa.

Innanzitutto deve rispettare la corretta gestione dei cookies e della privacy, secondo quando stabilito dalla normativa europea GDPR sulla conservazione e diffusione dei dati personali. In secondo luogo, il sito deve essere in lingua italiana, e le informazioni in merito ai giochi presenti devono essere chiare e dettagliate.

I siti regolamentati dall’AAMS, per le transazioni di denaro usano metodi sicuri, e tutte le operazioni sono protette da protocolli di crittografia. Inoltre, in ogni piattaforma con regolare licenza è possibile leggere un avvertimento sul gioco responsabile, che è riservato esclusivamente ai maggiorenni.

Non tutti gli operatori possono ottenere la licenza AAMS. L’ente infatti, oltre a giudicare l’idoneità delle piattaforme, si occupa anche di gestire il numero delle licenze emesse, le quali vengono concesse soltanto attraverso bandi pubblici e ad un numero limitato di operatori per volta.

Come si può essere sicuri di stare utilizzando un sito di giochi online legale

I siti truffaldini hanno spesso una grafica esteticamente accattivante e sono fatti in modo da confondere anche i giocatori più attenti. Tuttavia, esistono degli accorgimenti per rendersi conto che quello su cui si è capitati è un sito illegale, anche quando mima le caratteristiche di una piattaforma legale.

Per prima cosa è opportuno verificare che l’indirizzo inizi con “https” e non “http”. La S finale infatti indica che la connessione è criptata, e assicura maggiore sicurezza sia per quanto riguarda l’inserimento dei dati personali, sia per quanto concerne le transazioni di denaro.

Un altro metodo consiste nell’affidarsi esclusivamente a siti che utilizzano metodi di pagamento privi di pericoli, come ad esempio PayPal, Neteller , Skrill. Queste piattaforme di pagamento virtuali infatti permettono transazioni economiche attraverso l’inserimento del solo indirizzo email. Diffidare quindi, quando possibile, di siti che chiedono l’inserimento di dati personali più dettagliati per riscuotere le vincite. Qualora non si sia sufficientemente sicuri, si possono usare carte prepagate, nelle quali accumulare solo le eventuali vincite o i soldi da spendere per il gioco online, senza rischiare ingenti perdite quindi.

Altri metodi di pagamento sicuro molto usati nell’ambito del gioco online sono i voucher prepagati, acquistati in negozi appositi, oppure l’utilizzo di codici pin, che possono essere comprati in tutta Italia in negozi autorizzati. I codici pin vengono inseriti durante la registrazione e permettono il pagamento in contanti delle eventuali vincite.

É bene sapere che tutti i casinò online gestiti da AAMS sono regolamentati da algoritmi casuali, i quali garantiscono che i numeri usciti siano assolutamente imprevedibili. La casualità dei dati, la non modificabilità dei questi e l’impossibilità di contraffazione delle combinazioni, sono tutte garanzie delle piattaforme AAMS. In alcuni casinò online, vengono addirittura esposte le statistiche sulle vincite e sui giochi effettuati con tutti i relativi pagamenti delle vincite.

In sostanza quindi, i siti gestiti da AAMS sono tutti caratterizzati dalla massima trasparenza e da protocolli di sicurezza molto rigidi. Ci si può affidare alle piattaforme legali AAMS con la massima tranquillità per momenti di piacevole divertimento, senza doversi preoccupare delle solite truffe.