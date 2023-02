4 Laptop innovativi in arrivo nel 2023

Le novità tecnologiche sono fra le più attese quando il nuovo anno sta per iniziare. Smartphone, Pad e Laptop sono strumenti ormai indispensabili nella gestione quotidiana: dal pagamento delle bollette all’intrattenimento, tutto passa dai nostri dispositivi elettronici.

Ma come si sceglie quello giusto in mezzo alle tante offerte del mercato? In questo articolo approfondiamo non soltanto le caratteristiche dei modelli di laptop più innovativi, ma anche cosa considerare prima di acquistarne uno.

Laptop e industria dei giochi e casino online: binomio indissolubile

Prima di iniziare la nostra carrellata fra i prodotti, classificabili come regali tecnologici , è necessaria una premessa. Il laptop è lo strumento che meglio si abbina all’idea di mobilità. Lo schermo più grande del cellulare consente una fruizione migliore, ma per il resto lo scopo è il medesimo: svolgere le proprie attività sempre e comunque.

Fra le finalità d’uso più comuni c’è senza dubbio quella del gioco: una buona connessione e il gioco è fatto! Anzi, è appena iniziato… Ne sanno qualcosa gli appassionati di sale di casino e di scommesse online. Le funzionalità tecnologiche delle piattaforme specializzate sono cresciute di pari passo con il miglioramento dell’hardware e dei programmi integrati nei dispositivi elettronici.

Oggigiorno ogni tipo di giocatore può trovare lo spazio di gioco adatto al proprio livello e alle proprie aspettative sia per quanto riguarda le funzionalità tecniche, sia per quanto riguarda le offerte di contenuti, come i migliori bonus casino per i principianti .

L’industria dei videogiochi vale centinaia di miliardi di dollari e le case produttrici di hardware vogliono restare al passo. In commercio si trovano laptop specializzati per il gioco, ma anche chi non desidera un prodotto troppo specifico può scegliere fra un’ampia gamma di opzioni altamente funzionali.

Quali sono le caratteristiche principali di un buon laptop

Quali sono le caratteristiche da considerare per fare in modo che il laptop possa essere usato tanto per il lavoro, quanto per le attività di intrattenimento? Ecco una lista delle più importanti:

Peso: per trasportare comodamente il dispositivo, il peso non deve gravare eccessivamente nella borsa o nello zaino. Considera che 2,5/3 Kg è il peso medio di un laptop.

Scheda grafica: la GPU (Graphics Processing Unit) è l’hardware di sistema che elabora le immagini e migliora la visualizzazione. Una scheda grafica dedicata di almeno 4 GB è già una buona soluzione.

Processore: la qualità del processore determina la velocità di esecuzione dei programmi. Più recente è la generazione (per esempio Intel 11) maggiori saranno le performance.

RAM: è la memoria a breve termine e determina la velocità con la quale i programmi sono caricati e riprodotti. 8 GB di RAM è il minimo, mentre 16 GB garantiscono un’esperienza ottimale.

Batteria: il dispositivo deve avere un’autonomia tale da consentire di svolgere le proprie attività anche senza presa elettrica.

4 laptops da considerare per il 2023

Impossibile elencare e classificare i migliori laptop del 2023. Ci sono però dei modelli che possono essere considerati evergreen.

Dell XPS 13 – Fra i più innovativi a livello di design estetico. Dell in questo si dimostra coraggiosa e il prodotto ne guadagna in bellezza ed efficienza. Il display InfinityEdge è senza cornice, primo nel suo genere. Oltre alle migliorie esterne ecco qualche punto a favore di questo laptop:

CPU Intel Core i7 di decima generazione

Oltre 12 ore di durata della batteria

8 GB di RAM

GPU grafica Intel UHD

Display non touch con risoluzione di 1920 x 1200.

Acer Swift 3 – Design ultramoderno, elegante e cromato per un laptop dall’aspetto lussuoso, con il plus di una tastiera molto comoda. Le caratteristiche tecniche rilevanti sono:

CPU Intel Core i7 di undicesima generazione

8 GB di RAM

Oltre 10 ore di durata della batteria

Acer sta cercando di ritagliarsi una nicchia nel mercato e lo Swift 3 è un cavallo di battaglia che fa onore alla casa produttrice.

Acer Nitro 5 – Abbiamo inserito nella lista, un laptop molto amato da chi utilizza tale dispositivo per i giochi online e per l’iGaming. Per quanto non brilli come design estetico, ha tutte le funzionalità adatte allo scopo: Processo Intel Core i5-10300H e RAM da 8 GB. Gli aspetti negativi? A parte la gamma limitata di display a colori, un minus è la durata della batteria pari a circa 5 ore.

Apple MacBook Pro – Immancabile un modello del marchio Apple. Questo prodotto in particolare spicca per il rapporto qualità-prezzo. Ha prestazioni grafiche più veloci dell’80% rispetto ai predecessori: 500 nit di luminosità, il 25% di colori in più. Il modello base ha 16 GB di memoria, con la possibilità di espandere a 32 GB.