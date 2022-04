Germano reale nella fontana di piazza Cln

Un germano reale è stato ritrovato questo pomeriggio all’interno delle acque della fontana “La Dora” in piazza CLN a Torino. Probabilmente arrivato volando è rimasto fermo nella fontana notato da alcuni passanti che hanno avvertito la polizia municipale mentre in molti si sono fermati a fare una foto ricordo e la gioia dei più piccoli. La polizia municipale sta controllando che l’animale non si allontani dalla fontana in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco per il recupero. Il germano reale verrà portato sul Po e liberato.