FXORO – Motivi Notevoli Per Utilizzare i Loro Servizi

Per iniziare il tuo viaggio di trading, devi trovare un broker perché sono la tua porta di accesso al mercato. Molti broker hanno commesso l’errore di non prendere questa decisione sul serio e hanno finito con un broker di frode che è costato loro sostanzialmente nel lungo periodo. Questo non significa solo perdite finanziarie; perdi opportunità e rischi anche le tue informazioni quando non fai la scelta giusta. Il mercato commerciale è l’obiettivo principale di molti truffatori perché sono in grado di trovare facilmente le vittime. Tutto quello che devono fare è fare affermazioni impressionanti e saranno in grado di intrappolare un certo numero di trader che vogliono guadagnare.

Se non vuoi far parte di questa trappola, devi essere prudente sin dall’inizio. Ciò significa che è necessario essere accurati quando si verifica un broker e considerare le molte ragioni per scegliere i loro servizi prima di procedere. Uno dei broker che incontrerai durante la tua ricerca di un broker affidabile è FXORO. È stata fondata da MCA Intelifunds nel 2012 e ha sede a Cipro. Ora che hai un’opzione, esaminiamo i motivi notevoli per utilizzare i suoi servizi e non cercare un altro broker:

Motivo 1: FXORO è un broker regolamentato

Ogni aspirante, principiante o trader esperto è consapevole dell’importanza di un broker regolamentato. Dovresti sapere cosa distingue i broker non regolamentati e regolamentati e perché quest’ultimo è la scelta ideale. La regolamentazione è solo un altro livello di sicurezza e può prevenire molti incidenti lungo la strada. Quando si tratta di FXORO, è certamente rassicurante scoprire che è regolato dalla Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), che è una delle autorità di regolamentazione più affidabili al mondo.

La regolamentazione CySEC significa che FXORO ha una notevole quantità di capitale ed è disposta a essere trasparente in tutte le sue operazioni e procedure. Altrimenti, non si qualificherebbe per la regolamentazione. Secondo le regole CySEC, FXORO è inoltre tenuto a tenere conti separati per i propri clienti, il che mantiene i tuoi fondi al sicuro e non ci sono discrepanze. Anche in caso di fallimento, i tuoi fondi ti vengono restituiti perché essere un broker CySEC significa che FXORO fa parte del Fondo di compensazione degli investitori.

FXORO è in grado di offrire i suoi servizi in tutta Europa perché è anche conforme alla MiFID. Inoltre, il broker ha ottenuto l’approvazione normativa da una serie di altri regolatori, come il BAFIN della Germania, la FCA del Regno Unito, l’ASF della Romania e la CONSOB dell’Italia.

Motivo 2: FXORO offre MetaTrader 4

Esegui una ricerca su Google sulla migliore piattaforma di trading e ti darà risultati per MetaTrader 4. Sviluppato da MetaQuotes, è la soluzione di trading migliore e più favorita tra gli operatori di tutto il mondo. Le sue funzionalità e strumenti di trading non sono secondi a nessuno ed è rinomata per offrire un’esperienza di trading senza intoppi. Grazie alla sua popolarità, FXORO ha aggiunto questa piattaforma alle sue offerte per garantire che i suoi clienti non debbano scendere a compromessi sulla qualità per commerciare sul mercato.

Con un’interfaccia utente intuitiva, MT4 offre supporto multilingue, flessibilità e dispone di funzionalità di creazione di grafici avanzate che possono fare una grande differenza nei risultati di trading. La sua interfaccia utente è altamente intuitiva, che consente anche ai principianti di familiarizzare senza problemi e hanno anche l’opzione di trading automatico fino a quando non si sentono a proprio agio. Con FXORO, i trader hanno la possibilità di utilizzare diverse versioni di MT4, secondo le loro preferenze. La sua applicazione desktop è disponibile per Windows oppure puoi utilizzare la versione WebTrader a cui puoi accedere tramite il browser. FXORO ha anche aggiunto le app mobili di MT4 per Android e iOS per offrire ai trader la scelta del trading in movimento.

Motivo 3: FXORO offre una moltitudine di prodotti di trading

Il mondo del trading è noto per la sua diversità; ci sono letteralmente migliaia di attività che possono essere scambiate e ognuna offre caratteristiche uniche che le rendono interessanti. Il problema per i trader è trovare un broker che dia loro l’opportunità di esplorare il più possibile questa diversità. Questa necessità è soddisfatta da FXORO perché il broker offre una moltitudine di prodotti di trading sparsi su vari mercati. Puoi scambiare azioni di alcune delle più grandi società del mondo, coppie di valute forex, incluse quelle principali e secondarie, indici e materie prime e ora hanno anche aggiunto criptovalute alle opzioni. Ciò offre agli operatori l’opportunità di conseguire una diversificazione del portafoglio in base al loro livello di comfort.

Motivo 4: FXORO ha scelte di account flessibili

L’apertura di un conto con un broker è essenziale per usufruire dei loro servizi. Non è diverso con FXORO, ma le scelte di conto variano per ogni broker. FXORO ha introdotto tre opzioni al riguardo e differiscono in termini di spread di cui gli operatori possono godere durante il trading. Gli spread determinano il costo del trading e spetta a te decidere quanto vuoi pagare. Il conto spread fisso è la prima scelta e gli spread rimangono fissi. Il conto degli spread variabili è il prossimo, dove gli spread varieranno secondo la volatilità del mercato.

L’ultima opzione dell’account è chiamata account ECN che offre spread molto bassi, a partire da 0 pips ed è la più competitiva. Tuttavia, è meglio per quelli con alti volumi di trading in quanto possono davvero beneficiare di questo account. Puoi anche aprire un account islamico per tutte e tre le versioni se sei un commerciante musulmano.

Motivo 5: FXORO ha un supporto clienti encomiabile

C’è una sezione FAQ sviluppata da FXORO in cui il broker fornisce risposte a domande e domande comuni. Per altre opzioni di assistenza ai clienti, gli operatori possono contattare il proprio personale via e-mail oppure è possibile compilare un modulo di contatto online. Le domande urgenti vengono in genere indirizzate via telefono.

Pensieri finali

Questi cinque motivi sono abbastanza forti e convincenti da consentire a qualsiasi trader di scegliere FXORO rispetto a qualsiasi altro broker sul mercato, indipendentemente dal fatto che tu sia un principiante o un trader esperto.