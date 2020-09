Per Prodi Mussolini ha fatto cose buone

In un articolo scritto di suoi pugno, per Il Messaggero, Romano Prodi incita il governo a rifondare una sorta di vecchio “IRI” ovvero l’istituto per la Ricostruzione delle Imprese, fondato da Benito Mussolini e Alberto Beneduce nel gennaio del ’33.

Prodi scrive: “Quando divenni, nel 1982, presidente dell’IRI, per prima cosa chiesi consiglio al professor Paolo Saraceno che, fresco di laurea, aveva presenziato all’incontro con il Duce e Alberto Beneduce sulla fondazione dell’Istituto” e ancora “mi disse che Mussolini si espresse con una semplice frase: fate qualcosa per le imprese”.

L’ex leader dell’Ulivo continua dicendo “anche oggi, come allora, bisogna fare qualcosa, ma essendo il contesto economico totalmente cambiato conviene non rifondare un ente, ma occorre una politica pubblica che aiuti la ripresa delle nostre imprese”.

Allora fu una ricetta vincente per la ripresa della Banca Commerciale e degli altri enti italiani, demoliti dalla crisi del ’29, e da cui dipendevano le sorti di molte imprese. Allo stesso modo oggi si potrebbe rivelare una mossa azzeccata per “salvare” migliaia di attività commerciali ridotte sul lastrico dai decreti emessi da questo governo per contrastare l’epidemia.