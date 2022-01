Furti di soldi da due portavalori, arrestati i presunti autori

Un furto da circa 100 mila euro da un portavalori che si trovava parcheggiato in via Roma, nel centro città. Dopo oltre sei mesi di indagini i carabinieri di Torino hanno arrestato due uomini, catanesi, domiciliati in Torino, ritenuti responsabili di concorso in furto aggravato.

L’indagine, avviata nell’aprile del 2021 ha consentito di accertare il modus operandi del gruppo criminale, che grazie all’utilizzo di dispositivi jammer che inibivano la chiusura centralizzata ed allarmata dei veicoli portavalori, saliva sui mezzi e prelevava il denaro nel momento in cui le guardie giurate scendevano per ritirare ulteriori bolgette.

Ai due sono ritenuti anche responsabili di un analogo furto avvenuto nel marzo 2017 a danno di altro portavalori, in cui furono sottratti circa 700 mila euro.