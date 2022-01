Ubriaco tenta borseggio in pieno centro a Torino

Ha tentato di sottrarre il cellulare e gli altri oggetti presenti nello zaino di un uomo che sabato pomeriggio stava portando a spasso i suoi cani in via XX Settembre a Torino. La vittima si è accorta che aveva alle spalle un giovane che stava frugando nel suo zaino e che aveva già in mano il suo telefono.

L’uomo ha cercato di recuperare lo smartphone e il 25enne marocchino ha tentato di aggredire la vittima che ha schivato i colpi e recuperato il telefono, mentre i passanti hanno avvertito la polizia.

Gli agenti del Commissariato Centro hanno arrestano il giovane per rapina, mentre è stato denunciato in stato di libertà per resistenza e multato per ubriachezza molesta.