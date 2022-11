Fuga di gas nel centro di Ivrea, chiuso il traffico

Una perdita di gas in corso Garibaldi a Ivrea è stata segnalata questa mattina, così il Comune ha deciso di chiudere al traffico un tratto di strada, per “un intervento urgente di ripristino e la messa in sicurezza della rete” fino alla fine dell’intervento. La zona di corso Garibaldi, tra il Ponte Vecchio e corso Nigra, è vietato a traffico privato, deviato in Borgetto, ma non al trasporto pubblico.