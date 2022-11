Torna la Torino City Marathon 

Torna domenica 6 novembre la Torino City Marathon, che partirà alle 9 del mattino e che conta la presenza di alcuni top runner come l’etiope Habtamu Asefa Wakeyo, favorito per il gradino più alto del podio, l’azzurro Giuseppe Gerratana, i keniani Tatiyia Karbolo, Denis Mugendi Kiura e Simon Kamau Njeru e il polacco Adam Glogowski, Per le donne, invece, occhi puntati sulla keniana Dorine Jerop Murkomen. In gara anche il paratleta marocchino Hicham Hanyn, già olimpionico a Tokyo 2020.

Nella stessa mattinata si svolgerà la Torino City Run, 10 chilometri competitiva e non.

Diciotto Paesi rappresentati e oltre 2.500 i runner iscritti alle due competizioni, più di mille per la 42,195 chilometri, e 1.500 sulla distanza più corta su due percorsi veloci e lineari che partiranno e arriveranno in piazza Castello.

A organizzare l’evento, che sostiene le attività di ricerca e cura del cancro dell’Istituto di Candiolo – Irccs, sono Team Marathon Ssd, Torino Road Runners Asd e Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro. Le iscrizioni alle due corse sono aperte ancora oggi dalle 14.30 alle 19, domani dalle 10 alle 19 e domenica dalle 7.30 alle 8.30 al Torino City Marathon Village a Palazzo Carignano.