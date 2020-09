Frecciarossa, ritorna la tratta Torino-Reggio Calabria

Dal 3 giugno ritornano i treni per il sud. Lo annuncia Trenitalia che ha messo in vendita i biglietti del Frecciarossa Torino-Reggio Calabria, con la possibilità di integrarlo al biglietto del traghetto Blujet per chi dovesse andare in Sicilia.

“Gli orari delle navi e dei treni sono integrati per garantire un facile interscambio fra i due mezzi di trasporto”, sottolinea Fs. “Il collegamento giornaliero in Frecciarossa da e per Reggio Calabria è la principale novità dell’offerta di Trenitalia che da inizio giugno prevede 74 Frecce e 48 InterCity sulle principali direttrici del Paese, raddoppiando il numero di treni a disposizione dal secondo step della Fase 2 dell’emergenza sanitaria COVID-19, iniziato il 18 maggio”, spiega il gruppo dei trasporti ferroviari.