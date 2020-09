Cirio: “Non confondiamo aperitivo con movida”

“Proprio se ami la movida oggi non la fai”. Lo dice il governatore del Piemonte Alberto Cirio commentando le immagini che ritraggono le piazze e le vie dei locali pieni di gente all’ora dell’aperitivo.

Anche il presidente della Regione infatti ha osservato come la diminuzione delle restrizioni e la riapertura di locali non deve far venire meno l’attenzione alle misure di sicurezza per evitare una nuova diffusione dei contagi che potrebbero significare un ulteriore lockdown.

“La possibilità di prendere un aperitivo in libertà c’è, ma non è la movida – sottolinea Cirio -. Se vogliamo tornare alla movida dobbiamo impostare un percorso graduale che ci riporterà alla movida”.