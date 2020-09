Appendino Bis, Chiamparino docet. Ricca (Lega): “Mai avuto dubbi sull’alleanza Pd-M5s”

L’assessore regionale e capogruppo il Consiglio comunale a Torino per la Lega, Fabrizio Ricca, commenta le parole della sindaca Chiara Appendino, che in un’intervista a la7 apre ad alleanze per una sua ricandidatura, anche se lei deciderà dopo l’estate se presentarsi o meno: “Non abbiamo mai avuto dubbi sul fatto che Movimento 5 Stelle e Partito Democratico volessero correre insieme per il Comune di Torino”.

“L’intesa regionale tra Sergio Chiamparino e il sindaco di Torino erano evidenti e rappresentavano un banco di prova per future alleanze – afferma l’assessore regionale Fabrizio Ricca -. C’è anche una certa continuità, poi, tra forze politiche che negli ultimi anni hanno governato il capoluogo piemontese senza ottenere risultati notevoli per la città”.