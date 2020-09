Forex Bonus senza deposito, come si ottiene

Per chi ha deciso di dare inizio alla propria avventura con le transazioni di valuta, la scelta del sito, oltre che affidabile, è data dalla valutazione di diversi elementi, tra cui la possibilità di ottenere un Forex Bonus senza deposito: un vantaggio che attualmente le principali piattaforme di Forex offrono ai nuovi iscritti. Ma cosa si intende esattamente con questa definizione? Il bonus è semplicemente un capitale, che solitamente i broker mettono a disposizione di coloro che si iscrivono per la prima volta alle loro piattaforme. Un parametro piuttosto importante, quindi, nella scelta di una piattaforma di trading.

Nel momento in cui effettua la procedura di registrazione sulla piattaforma di trading, i nuovi utenti ricevono immediatamente un Forex Bonus senza deposito, cioè un capitale che al momento non offre la possibilità di essere prelevato, ma che deve essere utilizzato come investimento per le prime operazioni di Forex, rispettando le condizioni e le regole imposte dai diversi broker. Soprattutto per chi si è appena avvicinato a questo tipo di investimenti, il bonus rappresenta un ulteriore guadagno ottenibile con le operazioni di Forex, e un’opportunità per testare la piattaforma e rendersi conto dei vantaggi e dell’affidabilità.

Forex Bonus senza deposito, qual è il vantaggio?

In ogni caso, tra i parametri per la scelta del broker non è solo la cifra del bonus di benvenuto a pesare, ma l’intera serie di regole e condizioni che definiscono le transazioni, oltre all’entità delle commissioni applicate. Il Forex Bonus senza deposito è un vantaggio importante che non tutti i broker concedono: infatti, anche se si tratta di un capitale inferiore ai bonus con deposito, non implica per l’utente alcun vincolo nell’utilizzo della piattaforma, rappresentando la possibilità di provare e fare le proprie valutazioni, decidendo poi se proseguire o decidere di orientarsi verso un’alternativa.

Per l’ottenimento del Forex CFD Trading Bonus senza deposito, quasi sempre, o comunque spesso, è sufficiente la semplice registrazione alla piattaforma che, già all’inserimento dei dati personali, offre in cambio il bonus, senza obbligare il nuovo utente all’utilizzo del servizio. Una particolarità sicuramente positiva nei confronti dei broker che offrono, al contrario, un bonus con deposito, forse più vantaggioso sotto l’aspetto dell’importo concesso, ma che prevede l’obbligo di proseguire le transazioni utilizzando la piattaforma.

Resta da dire che, in ogni caso, il bonus non è mai un importo di denaro che l’utente ha modo di prelevare, ma un capitale di proprietà della piattaforma, da ottenere secondo quanto previsto dalle condizioni operative del servizio. Tuttavia, anche se di piccola entità, è preferibile alla possibilità di utilizzare le piattaforme in versione demo, poiché consente di testare effettivamente tutte le funzioni, rendersi conto delle eventuali difficoltà tecniche e provare realmente ad effettuare le transazioni, senza alcun rischio.

Online si trovano piattaforme di trading piuttosto note che offrono ai nuovi iscritti piccoli capitali (generalmente intorno ai 25 euro), ottenibili già al primo accesso: un servizio utile per imparare ad operare tranquillamente e in tutta sicurezza, poiché effettivamente questa è la vera funzione del Forex Bonus senza deposito.