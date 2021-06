Aizzano il cane per rapinare i passanti alla fermata metro Vinzaglio

Sono stati arrestati per tentata rapina due uomini di 31 e 26 anni che nella giornata di lunedì hanno aggredito alcune persone alla fermata della metro Vinzaglio.

Gli agenti di polizia sono stati chiamati a intervenire intorno alle 19.30 su segnalazione di un ragazzo vittima di aggressione. I due uomini infatti all’interno della stazione della metropolitana hanni prima inseguito alcuni dei presenti scesi dal treno. Poi preso di mira il giovane che è stato insultato e minacciato e poi colpito ripetutamente. Alla vittima era stato chiesto di consegnare il denaro e gli hanno anche aizzato contro il cane. Ad aiutare il giovane un passante che ha chiamato la polizia mentre i due aggressori stavano fuggendo, per venire poi fermati in via Sant’Antonio da Padova.

Dagli accertamenti esperiti è emerso che entrambi gli arrestati erano gravati da diversi precedenti di polizia. Il primo dei due, inoltre, si trovava ai domiciliari, pertanto, oltre che per la tentata rapina è stato tratto in arresto per evasione.