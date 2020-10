Fifa 21, rotto il day one

Ebbene sì, il day one è stato rotto e c’è già chi è in possesso di una copia di FIFA 21. Il videogioco di simulazione calcistica di Ea Sports nell’edizione standard è previsto in uscita per il 9 ottobre, ma nelle ultime ore sono comparse sui social immagini della cover e messaggi di chi è già pronto a giocare.

Dunque qualcuno ha già messo le mani sul gioco. Ancora non è sicuro se si tratta di copie acquistate in qualche negozio oppure online e quindi i corrieri hanno anticipato la consegna. Di sicuro intanto anche Amazon sta avvertendo chi ha prenotato la copia del gioco che le spedizioni sono state effettuate e non è detto che non arrivi prima del 9 ottobre.