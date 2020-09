Festa de L’Unità in tour: prossima fermata Dravelli

Il pulmino della Festa de L’Unità è ripartito verso la sua prossima fermata. L’appuntamento è al Circolo Dravelli di Moncalieri, in via Praciosa 11, per due giornate di incontri, dibattiti e ristorazione.

Giovedì 17 settembre sul palco si discuterà del “Ruolo degli enti locali durante l’emergenza e l’amministrazione post Covid-19” alle 18, con il vicepresidente del Consiglio Regionale Mauro Salizzoni e professionisti della sanità e dell’assistenza. Mentre alle 21 si discuterà di “Torino: città educativa e città metropolitana. La partecipazione può salvare un anno difficile: inclusione e periferie” e sul palco si alterneranno la consigliere comunale e dirigente scolastica Lorenza Patriarca, la responsabile scuola del Pd metropolitano Gianna Pentenero e rappresentanti del mondo della scuola.

Venerdì 18 invece il dialogo delle 18 con il sociologo Cristopher Cepernich, il segretario dei Giovani Democratici Carlo Garrone e moderato da Enrico Foietta avrà come tema “Lavoro e giovnai…parliamone”. Alle 21 la tavola rotonda “Progetto per Torino, il ruolo dei sindacati” vedrà il segretario metropolitano Mimmo Carretta e i capogruppo in Comune Stefano Lo Russo e in Regione Raffaele Gallo confrontarsi con i segretari dei principali sindacati torinesi.