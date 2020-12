Falsi addetti Smat segnalati a San Mauro: attenzione

Anche a San Mauro torinese, come era successo in altri comuni della zona, sono stati segnalati casi di truffe in cui falsi tecnici Smat si presentavano alla porta e con la scusa di effettuare controlli o riscuotere pagamenti cercavano di entrare in casa.

In realtà non è prassi aziendale di Smat fare controlli a domicilio, generalmente il personale accede solo a fabbricati per la lettura o la riparazione dei contatori ma non necessità di entrare nelle singole abitazioni. Inoltre, Smat precisa come tutti i suoi addetti “ sono dotati di apposito tesserino, con il logo SMAT, sul quale sono riportati il numero di riferimento, la foto e il nome”.

In caso di dubbi, per avere conferma dell’intervento, si consiglia di contattare il Numero Verde 800-060 060 attivo 24 ore su 24.