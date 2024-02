F1 | Red Bull, Verstappen favorito per il 2024. E la Ferrari? Le ultime news

La Stagione 2024 di Formula 1 Prende il Via: Verstappen Impone il Ritmo

L’avvio della stagione 2024 di Formula 1 ha già fornito spunti eccitanti e promesse di intense rivalità. Al termine della prima giornata di test pre-stagionali in Bahrain, Max Verstappen su Red Bull ha brillantemente dominato la classifica dei tempi con un giro veloce di 1:31.344. Questa prestazione non solo stabilisce Red Bull come la scuderia da battere ma manda anche un messaggio potente alle rivali: Verstappen e la sua RB20 sono una forza con cui dovranno fare i conti. Per rimanere aggiornati sul mondiale, è sempre un bene seguire le notizie f1 su F1-News.eu.

Norris e Sainz non Stanno a Guardare, Mercedes Mostra i Muscoli

La giornata ha visto anche protagoniste McLaren e Ferrari, con Lando Norris e Carlos Sainz che seguono a ruota il leader olandese. La sorpresa, tuttavia, è stata il visibile progresso di Mercedes nel corso del pomeriggio, con George Russell che ha migliorato il suo tempo di cinque decimi dopo trenta giri. Questo incremento non solo dimostra l’affidabilità e il potenziale della squadra di Brackley ma accende anche le speranze per una stagione competitiva. La Ferrari, dal canto suo, ha ottenuto dati promettenti sulla finestra di lavoro e sul degrado delle gomme, elementi chiave per le strategie di gara. Le evoluzioni sono naturalmente da seguire nell’ambito del calendario f1 2024 .

Aston Martin e VCARB: le Sorprese del Campionato?

Mentre Lance Stroll non è riuscito a impressionare nel pomeriggio, Fernando Alonso ha mostrato buone prestazioni al mattino con l’Aston Martin, lasciando intravedere il potenziale della scuderia britannica. Tuttavia, la vera sorpresa della giornata è stata la VCARB, con Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda che hanno messo in mostra solidità e velocità. La scuderia, considerata una “copia” della Red Bull 2023, emerge ora come un possibile outsider per la stagione, promettendo di aggiungere ulteriore pepe a un già ricco campionato.

Verso un Campionato Incerto e Avvincente