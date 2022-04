Eurovision, ricerche voli +30% dall’Italia e dall’estero

Mancano pochi giorni agli Eurovision Song Contest 2022, l’evento che, dal 10 al 14 maggio, trasformerà la città di Torino nella capitale europea della musica per accogliere gli appassionati provenienti da diversi Paesi. L’entusiasmo che si respira nell’aria è confermato anche da eDreams, agenzia di viaggi online leader in Europa, che ha registrato un aumento del 31% delle ricerche per i voli verso il capoluogo piemontese rispetto ai 5 giorni precedenti alla manifestazione.

Con le sue regge sabaude, i numerosi musei e gli storici caffè, Torino si prepara ad ospitare turisti provenienti soprattutto dall’Italia (65%), seguiti dagli spagnoli (14%), anche se non mancheranno arrivi da Regno Unito, Francia, Germania, Danimarca, Romania, Belgio, Olanda e Svezia. Questo trend riflette la crescente attenzione dei connazionali per il contest canoro, che ha raggiunto l’apice lo scorso anno con il trionfo dei Måneskin, che hanno riportato il titolo nel Belpaese dopo 31 anni.

A confermare l’orgoglio italiano nella musica ci saranno soprattutto visitatori proventi dal centro-sud: in primis da Napoli (27%), seguiti da Catania (21%), Lamezia Terme (15%), Palermo (12%) e Bari (11%). Viaggiatori accomunati però dallo stesso comportamento nella scelta della del soggiorno: 2 viaggiatori su 3 hanno optato per un break dai 2 ai 3 giorni per vivere il clima di storia e cultura di una delle città più interessanti e suggestive di sempre.