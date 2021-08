Estate: gli italiani temono la prova costume

Il 2020 e la prima metà del 2021 non sono stati mesi facili per nessuno, soprattutto per quel che riguarda la cura del fisico. I cultori della palestra e del fitness hanno impiegato poco tempo per sopperire alla chiusura delle palestre, ma l’italiano medio ha faticato molto nel trovare stimoli ed energie per dedicarsi all’attività fisica in casa. Il risultato, più che altro psicologico, è il timore di mostrarsi in costume quando arriva l’estate, e queste settimane lo hanno dimostrato.

I consigli per aumentare la massa muscolare

Anche se il timore della prova costume è oramai difficile da sconfiggere, perché in pochi giorni non è possibile fare miracoli, è comunque il caso di iniziare sin da ora a correggere le abitudini scorrette. Lo si può fare ad esempio aumentando la massa muscolare a casa, dato che esistono diversi esercizi per riuscire a raggiungere questo obiettivo. Per approfondire la differenza fra massa grassa e massa magra si possono consultare alcune guide online che forniscono molte informazioni su questi indicatori e sulle formule per calcolarli, così da comprendere meglio ciò di cui ha bisogno il nostro corpo.

In secondo luogo, è opportuno capire come si svolgono gli esercizi nel modo corretto, e qui possono venirci incontro i tantissimi video tutorial presenti, ad esempio, su piattaforme come YouTube. È importante anche per una questione di salute del fisico, ad esempio per non sforzare la schiena. Inoltre, si suggerisce di variare gli allenamenti, così da abbracciare un training bilanciato. Per quel che riguarda l’alimentazione, è meglio consultare un nutrizionista esperto ed evitare ad ogni costo le diete fai da te, che possono diventare molto pericolose.

Gli attrezzi necessari per allenarsi a casa propria

Oggi come oggi, il settore dell’home fitness propone tantissimi strumenti che possono consentirci di trasformare la nostra casa in una vera e propria palestra. Si fa ad esempio riferimento a macchinari come i tapis roulant e le cyclette, ideali per bruciare i grassi e per tonificare varie fasce muscolari.

Non potremmo poi non citare attrezzi classici come i manubri e i bilancieri, con la possibilità di personalizzare il grado di sforzo scegliendo dischi e pesi di tutte le tipologie. Nella lista bisogna inserire anche alcune strutture molto utili per gli amanti degli allenamenti a corpo libero come nel caso dei power rack, eccellenti per fare le trazioni e molto altro ancora. Le stazioni multifunzione, invece, sono ottime per portarsi a casa un mix di attrezzi, in grado di combinare esercizi a corpo libero e macchine come il vogatore. Ci sono poi altre opzioni, come l’hula hoop per esempio, insieme agli elastici per il fitness, alle corde di trazione e ai kettlebell, che ultimamente vanno molto di moda.