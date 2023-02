Esplorando Marsa Alam: i luoghi da vedere e i consigli per un viaggio perfetto

Marsa Alam è una località balneare situata lungo la costa sud-orientale dell’Egitto, sul Mar Rosso. Sebbene sia meno famosa di altre destinazioni turistiche egiziane, come Hurghada e Sharm el-Sheikh, Marsa Alam offre una bellezza naturale mozzafiato, acque cristalline e un’ampia gamma di attività subacquee. In questo articolo, esploreremo i luoghi da vedere e forniremo consigli utili per organizzare un viaggio perfetto a Marsa Alam.

Le migliori attrazioni di Marsa Alam

Una delle principali attrazioni di Marsa Alam è il Reef Abu Dabbab, un’area di snorkeling e immersioni che offre la possibilità di vedere tartarughe, pesci e coralli incontaminati. Un’altra destinazione popolare è Wadi el-Gemal, un parco nazionale con un’ampia varietà di flora e fauna, tra cui delfini e dugonghi. Se siete appassionati di storia, vale la pena visitare il tempio di Seti I a Khanais, uno dei pochi siti archeologici dell’antico Egitto nella zona.

Un altro luogo da non perdere è il porto di Marsa Alam, un pittoresco porto peschereccio dove è possibile acquistare il pesce appena pescato e degustarlo in uno dei numerosi ristoranti locali. Infine, se amate le spiagge tranquille, la spiaggia di Abu Dabbab Beach, con la sua sabbia bianca e le acque cristalline, è una tappa obbligatoria.

Consigli utili per un viaggio a Marsa Alam

Se state pianificando un viaggio a Marsa Alam, ecco alcuni consigli utili da tenere a mente. In primo luogo, è importante tenere presente che Marsa Alam è una destinazione relativamente remota, il che significa che la maggior parte dei voli da e verso gli aeroporti internazionali di Il Cairo e di Hurghada sono operati solo una volta al giorno. Quindi, programmate il vostro viaggio con cura per evitare ritardi e disguidi.

In secondo luogo, la maggior parte dei siti turistici si trova a circa un’ora di auto dal centro di Marsa Alam, quindi è consigliabile noleggiare un’auto o prenotare un tour organizzato. Anche se ci sono taxi locali, non è sempre facile trovarne uno e i prezzi sono relativamente alti.

In terzo luogo, tenete presente che la temperatura può raggiungere i 40 gradi Celsius in estate, quindi è consigliabile visitare Marsa Alam da ottobre a maggio, quando le temperature sono più miti.

Bravo Premium Gemma Beach Resort

Il Bravo Premium Gemma Beach Resort è uno dei migliori resort di Marsa Alam. Situato direttamente sulla spiaggia di Gemma, il resort offre sistemazioni di lusso, un’ampia gamma di attività e servizi e un’ottima posizione per esplorare i dintorni.

Le camere del resort sono spaziose e arredate con gusto, e la maggior parte offre una vista mozzafiante sul mare o sul giardino tropicale circostante. Ci sono anche suite con piscina privata, che offrono un’esperienza ancora più esclusiva.

Il resort dispone di una spiaggia privata con un pontile in legno, dove gli ospiti possono fare il bagno o partecipare a varie attività acquatiche, come lo snorkeling o le immersioni subacquee. Inoltre, ci sono anche due piscine all’aperto, una per adulti e una per bambini, con lettini e ombrelloni gratuiti.

Il Bravo Premium Gemma Beach Resort offre anche un’ampia scelta di ristoranti e bar, dove gli ospiti possono gustare una vasta gamma di piatti e bevande. Il ristorante principale del resort offre buffet a colazione, pranzo e cena, mentre ci sono anche ristoranti a la carte che servono cucina italiana, mediterranea e asiatica. Inoltre, ci sono vari bar dove è possibile gustare cocktail, vini e birre locali.

Infine, il resort offre anche un’ampia gamma di attività, tra cui un centro fitness, un campo da tennis, un campo da beach volley e un’area giochi per bambini. Inoltre, il resort organizza anche escursioni a Wadi el-Gemal e ad altri siti turistici della zona.

In sintesi, il Bravo Premium Gemma Beach Resort è una scelta eccellente per gli ospiti che desiderano trascorrere una vacanza di lusso a Marsa Alam. Con la sua posizione privilegiata sulla spiaggia di Gemma, le camere spaziose, l’ampia scelta di ristoranti e bar e l’ampia gamma di attività, questo resort offre un’esperienza indimenticabile a tutti i suoi ospiti.

In conclusione, Marsa Alam è una destinazione eccezionale per coloro che amano la bellezza naturale e le attività subacquee. Con i suoi siti di snorkeling, parchi nazionali e spiagge tranquille, Marsa Alam offre una vasta gamma di attrazioni per tutti i gusti. Se siete alla ricerca di una vacanza di lusso, il Bravo Premium Gemma Beach Resort è la scelta ideale. Con il suo servizio impeccabile, la sua posizione privilegiata e l’ampia gamma di attività, questo resort vi offrirà un’esperienza indimenticabile a Marsa Alam.