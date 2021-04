Elezioni Torino, Boni: “Pensiamo a progetti, non a sondaggi”

Il candidato sindaco dei Verdi Igor Boni non si sofferma più di tanto sul sondaggio Ipsos diffuso ieri in cui il centrodestra appare in vantaggio rispetto a Pd e M5s divisi.

“L’aritmetica non è politica. Invece di sondaggi produciamo visioni e progetti per Torino” afferma “Mentre alcuni si dilettano giocando con l’aritmetica dei sondaggi – ribadisce -, io dico che l’aritmetica non è politica e serve far vedere progetti e visione di futuro”.

Boni in questi giorni sarà impegnato in un tour che lo porterà nella cintura torinese. “Da candidato alle primarie voglio parlare con i cittadini delle grandi città che circondano Torino per mettere sul tavolo la necessità assoluta, per il prossimo sindaco metropolitano, di attivare in ogni modo una pianificazione che sia a livello di area metropolitana e non solo concentrata all’interno dei confini torinesi. E rilancerò la nostra sfida antiproibizionista sulla cannabis contro la criminalità e lo spaccio, per promuovere sicurezza sviluppo. Parlerò ai cittadini dalla scaletta dei Radical corner – conclude – e chiederò loro di esprimere la propria opinione”.