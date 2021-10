Elezioni, Italexit denuncia irregolarità ai seggi: “Schede non vidimate”

Schede non vidimate distribuite ai votanti. E’ il rappresentante di lista di Italexit a denunciare quanto sarebbe accaduto al seggio 79 della Circoscrizione 1, per cui “alcune schede per il voto in Circoscrizione sono state consegnate agli elettori prive di vidimazione. L’anomalia è stata notata per puro caso dalla segretaria di seggio, con il presidente che non era nemmeno presente nella stanza” spiegano dal partito.

Il fatto è stato anche segnalato al call center del Comune che avrebbe “suggerito di vidimarle successivamente durante lo spoglio”.

Ma per Italexit si tratta “a tutti gli effetti un broglio. Alcune schede timbrate potrebbero infatti essere uscite in maniera fraudolenta dal seggio o, peggio, altre non timbrate potrebbero essere aggiunte durante lo spoglio e essere vidimate in maniera irregolare. Come segnalato ai carabinieri e messo a verbale, Italexit chiede l’annullamento di tali schede non vidimate presenti nell’urna. L’organizzazione dei seggi elettorali è stata semplicemente pessima: si tratta di incompetenza oppure di malafede da parte dei responsabili?” concludono.