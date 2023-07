Con il classico appuntamento di presentazione Ea Sports ha annunciato la nuova stagione del suo gioco di punta, che però quest’anno di presenta con una novità. Addio a Fifa, dopo il mancato rinnovo delle licenze, ed ecco FC 24, che promette di non deludere in quanto a squadre e competizioni presenti e tecnologie implementate.

EA Sports FC 24: data di uscita e costi

L’uscita di Fc 24 è stata annunciata per il 29 settembre su PlayStation 5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Mentre va precisato che le versioni PS4 e Xbox One di EA Sports FC 23 non supportano la tecnologia HyperMotion.

EA Sports FC 24 costa 59.99 euro per Nintendo Switch, 69.99 euro per PC e 79.99 euro per PS4, PS5, Xbox One e Series X, nella versione standard mentre la versione Ultimate, disponibile solo in digitale, costa 109 euro.

Come sempre infatti sarà possibile scegliere tra due versioni del gioco. Quella base ha Erling Haaland in copertina e offre alcuni bonus come l’oggetto atleta copertina in prestito, prestito oggetto ambasciatore maschile, prestito oggetto ambasciatore femminile, slot stili di gioco Club, punti personalità carriera giocatore e allenatore a 5 stelle carriera tecnico.

La versione Ultimate include i seguenti bonus: eroe UCL Ultimate Team per i preordini effettuati entro il 22 agosto, fino a 7 giorni di accesso anticipato, 4.600 Punti FC, campagna Nike Ultimate Team, divisa e prestito Nike Ultimate Team, 1 giocatore TOTW Ultimate Team e tutti gli incentivi della Standard Edition.

FC 24: risparmiare con il preordine

Sebbene la data di uscita sia a fine settembre la corsa per avere FC 24 è già partita. E chi si muove in anticipo sa che spesso riesce a portarsi a casa il game a condizioni vantaggiose. Per esempio su Amazon sono già partiti i preordini in cui si potrà prenotare la copia dell’edizione standard con la garanzia di riceverla nel giorno di uscita e con il vantaggio che si pagherà il minor prezzo a cui Amazon metterà in vendita il game anche se da qui a settembre ci saranno variazioni o aumenti dei costi.