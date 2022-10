Le auto elettriche nuove o usate? Le auto elettriche nuove, di solito, sono maggiormente apprezzate, grazie alle loro innumerevoli caratteristiche tecnologiche all’avanguardia. Tuttavia, non è sbagliato prendere in considerazione l’acquisto di un’auto elettrica usata. Ecco alcuni dei motivi principali per cui questa potrebbe essere la scelta giusta per voi e non solo per il la ragione ovvia che le auto elettriche usate sono significativamente più economiche rispetto a quelle nuove.

Le auto elettriche sono sempre più diffuse, ma non tutti sanno che esiste anche la possibilità di acquistarle usate. Prima di decidere se è la soluzione giusta per noi, è importante valutare alcuni aspetti. Ad esempio, perché le auto elettriche usate costano così tanto di meno rispetto a quelle nuove? Questo dipende in parte dal fatto che i costi di produzione sono diminuiti nel tempo, e in parte dal fatto che le nuove auto elettriche sono ancora relativamente poco diffuse sul mercato. Possiamo quindi dire che l’acquisto di un’auto elettrica usata sia un affare? La risposta è sì, ma bisogna prima assicurarsi che sia in buone condizioni, e controllare, tramite targa o codice vin, se l’automobile ha il chilometraggio contraffatto, se è stata vittima di furto, se ha subìto incidenti e se è stata usata per servizio taxi. Un ottimo servizio, per effettuare questi controlli, è quello del sito www.carvertical.com/it .

A quali spostamenti sono adatti i mezzi elettrici?

Le auto elettriche sono perfette per i piccoli spostamenti, e si stanno diffondendo velocemente. Non si tratta solo di automobili, ma anche di motorini e biciclette, che consentono un notevole risparmio economico ed energetico, e sono perfetti per chi non deve raggiungere alte velocità. Auto, scooter e bici elettriche sono strumenti comodissimi in città, ma un’auto elettrica potrebbe non essere la soluzione ideale per lunghi viaggi. Quindi, l’auto elettrica è la soluzione ideale per chi si muove soprattutto entro il raggio d’azione metropolitano o regionale.

Quali costi ha un veicolo elettrico, e quali vantaggi ecologici ed economici?

Un’auto elettrica usata può essere un’ottima soluzione per ridurre i costi energetici. Infatti, se utilizzata bene, un’auto elettrica può circolare per molte ore al giorno senza necessitare di più ricariche. Inoltre, acquistare un’auto elettrica significa contribuire alla riduzione dell’inquinamento atmosferico, e mette un tampone all’attuale crisi energetica mondiale, in particolare se, essendo usata, si ottimizza anche il suo costo di produzione.

Auto elettrica usata: costi di gestione e di manutenzione

Vanno considerati alcuni fattori relativi alla manutenzione, ad esempio il fatto che le automobili elettriche richiedono maggiori controlli e revisioni, con una frequenza superiore rispetto alle macchine con motore tradizionale. Per questo, diventa ancora più rilevante assicurarsi che il vecchio proprietario abbia compiuto sul veicolo una manutenzione impeccabile, e che l’automobile non abbia problemi meccanici mai risolti.

Controllare lo stato di usura della batteria dell’auto elettrica usata

Quando si compra un’auto elettrica, bisogna prestare molta attenzione alla potenza e alla durata della batteria, e questo fattore diventa particolarmente rilevante se stiamo parlando dell’acquisto di un’auto elettrica usata. Infatti, va assolutamente verificato se la batteria è ancora nelle sue condizioni originali o quasi, e solo in quel caso l’acquisto si rivela particolarmente conveniente. Viaggiare, anche per piccoli spostamenti, con una batteria usurata, con un’autonomia ridotta, è scomodo e stressante, ma se la batteria è ancora in condizioni accettabili, iniziare con il mondo delle auto elettriche partendo da un’auto usata, e quindi spendendo poco, può essere un ottimo modo per sperimentare questa filosofia di vita.