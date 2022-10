Ispirazione di tendenza: le forme arrotondate dominano gli interni quest’anno

Le forme rotonde stanno diventando sempre più popolari tra i designer. Non c’è da stupirsi che siano diventati una delle principali tendenze di quest’anno. Perché dare spazio alle sagome arrotondate in casa e quali decorazioni scegliere? Lasciatevi ispirare dai suggerimenti in cui troverete specchi, quadri e altre decorazioni murali.

Le silhouette arrotondate creano un’atmosfera rilassante e contribuiscono ad attenuare gli spigoli vivi di una stanza. Le curve e i bordi arrotondati imitano le forme che si trovano comunemente in natura, come quelle delle foglie e delle piante. Questo porta naturalmente armonia e una sensazione di intimità negli interni.

Le forme arrotondate ammorbidiscono gli interni

Avete un soggiorno pieno di linee rette? Gli accessori arrotondati aiutano a spezzare la monotonia dello spazio. Può trattarsi di piccole decorazioni da parete, come un orologio ovale o un tappeto dalla forma arrotondata , che ravviva un interno altrimenti austero. Se avete un tavolo da pranzo o un tavolino da caffè rotondo, un tappeto rotondo non convenzionale si abbinerà meravigliosamente. In cucina, nel corridoio o nella sala da pranzo, scegliete tappeti a pelo corto realizzati con materiali più resistenti, come poliammide o poliestere. Per il soggiorno o la camera da letto, invece, sono più indicati quelli realizzati in materiali morbidi e piacevoli al tatto, come la lana, l’acrilico o la viscosa.

Le forme curve si adattano alle pareti

Gli specchi rotondi sono di tendenza in varie dimensioni. Non svolgono solo un ruolo estetico negli interni, ma anche funzionale. Anche il modo in cui vengono fissati varia: oltre ai classici avvitati alla parete o incollati, possono essere appesi con nastri o corde, che aggiungono un elemento interessante agli interni. Grandi specchi rotondi illumineranno i corridoi più bui, mentre quelli più piccoli con cornice possono fungere da decorazioni murali per ravvivare la parete sopra una cassettiera.

Le forme arrotondate come dettaglio pratico

Le curve non risparmiano nemmeno le porte e i telai delle porte. Le maniglie rotonde, ad esempio, non solo rappresentano un elemento di eleganza ma danno anche una maggiore protezione. Ad esempio, non ci si deve preoccupare del rischio di impigliare accidentalmente un capo di abbigliamento o di ferire i bambini piccoli. Lo stesso vale per le maniglie rotonde delle cassettiere o degli armadietti della cucina. Le forme arrotondate sono anche piacevoli al tatto e più facili da maneggiare. Verificate voi stessi la differenza tra una maniglia dalla forma nettamente affilata e una arrotondata sui vostri mobili.

Le luci di design illuminano qualsiasi ambiente

Un altro modo per portare forme arrotondate nella vostra casa è quello di utilizzare luci a sospensione rotonde che dominino la stanza. Un lampadario di questo tipo sarà bellissimo in salotto, in camera da letto o sopra il tavolo da pranzo. Grazie alla sua forma, inonderà la stanza di una luce piacevolmente diffusa e allo stesso tempo la decorerà, anche quando non è illuminata.