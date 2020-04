Droni in volo a Torino per evitare le scampagnate di Pasquetta

Sopra i giardini e i parchi di Torino si alzeranno in volo i droni dei carabinieri e della polizia municipale. Obiettivo segnalare le scampagnate a Pasqua e Pasquetta.

Il provvedimento è stato preso oggi nel corso della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto, per fare il punto della situazione Coronavirus.

I controlli per il rispetto delle disposizioni saranno ulteriormente rafforzati e intensificati su tutta la provincia nei prossimi giorni e nel fine settimana.

Un attenzione particolare per le periferie torinese e per dei quartieri come Barriera di Milano, Aurora, Mirafiori e alcune aree della settore nord, dove si sono registrati più casi di violazione delle norme messe in campo per l’emergenza Coronavirus.