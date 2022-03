Dronero, uccide la mamma che voleva impedirgli di suicidarsi

Ha strangolato la madre di 89 anni che gli aveva impedito di togliersi la vita. Gabriele Tolosano, ex operaio di 57 anni, ha ucciso la donna, Olga Aimar, questa mattina nel suo appartamento di Dronero, nel Cuneese, in via 24 Maggio. Poi ha chiamato la sorella raccontando quanto accaduto e lei ha chiamato i carabinieri. “Ho fatto del male a mia mamma”, ha detto ai militari dell’Arma che sono arrivati nell’appartamento trovando l’uomo, da anni in cura nel centro di igiene mentale dell’Asl locale, in stato confusionale e sporco di sangue. Da una prima ricostruzione fatta dagli investigatori Tolosano avrebbe tentato di suicidarsi e quando la madre ha provato a fermarlo l’ha afferrata per il collo e ha stretto fino a ucciderla. Sul posto è arrivato anche il procuratore Onelio Dodero, menteTolosano è stato arrestato per omicidio, trasportato all’ospedale di Cuneo e quindi in carcere.